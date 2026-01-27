Дипломат заявил, что притязания Эстонии на Печорский район неприемлемы

Претензии Эстонии на территорию России «абсолютно неприемлемы», сказал «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Он также добавил, что Печорский район Псковской области —неотъемлемая часть Российской Федерации.

Дипломат напомнил о заявлении главы МИД Эстонии Игоря Таро, когда тот сообщил о «решении многолетней проблемы»: в паспортах двух граждан, родившихся в Печорском районе, эта территория «вошла» в состав республики (местом рождения указана Эстония, а не Россия — РБК).

«Провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — сказал Абилов.

Диппредставитель также рассказал, что нет «усиленной» подготовки Эстонии к обороне на границе с Россией. По его словам, за четыре года построено пять бункеров, осталось возвести 600 сооружений.

«Несложно посчитать, сколько времени займет при нынешних темпах строительство запланированных 600 таких сооружений», — сказал Абилов.

По словам дипломата, Россия не имеет намерения нападать на Эстонию. Но бункеры могут быть полезными, «у эстонцев появятся дополнительные места для хранения картофеля», добавил он, напомнив, что это слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

Эстонская сторона считает, что граница между странами должна проходить с учетом Тартуского мирного договора. Россия рассматривает его как исторический документ, не имеющий юридической силы.

По Тартусскому договору 1920 года, к Эстонии отошли волость Печорский край (ныне Печорский район Псковской области России), Нарва (ныне в составе Кингисеппского района Ленинградской области) и правобережье Нарвы, от устья реки Щучка до Чудского озера (ныне в составе Сланцевского района Ленинградской области России). В 1944-м все они были возвращены в состав РСФСР.