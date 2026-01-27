MEE сообщил о возможных «точечных ударах» США по иранским чиновникам

США рассматривают возможность нанесения «точечных ударов» по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, которые, по мнению Штатов, причастны к убийствам протестующих. Об этом сообщил Middle East Eye со ссылкой на госслужащего из страны Персидского залива.

По словам собеседника MEE, США могут нанести удары на этой неделе. При этом он не исключил, что планы американцев могут измениться.

Бывший американский разведчик на условиях анонимности сообщил Middle East Eye, что Трамп, вероятно, не отказался от идеи смены власти в Иране. Такой вывод он сделал на основе разговоров внутри администрации США.

Кроме того, бывший американский разведчик заявил, что Штаты нарастили поставки ракет-перехватчиков, которые могут использоваться при нанесении новых ударов по Ирану.

