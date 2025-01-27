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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский счел «тупым и безответственным» отказ Киева от ядерного оружия

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Военная операция на Украине
Фото: Mc3 Gray Gibson / Planetpix / Global Look Press
Фото: Mc3 Gray Gibson / Planetpix / Global Look Press

США и Россия заставили Украину отказаться от ядерного оружия, этот отказ был «тупым, нелогичным и очень безответственным», заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, его слова приводит УНН.

Речь идет о подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказывается от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании, включая уважение независимости, суверенитета и существующих границ Украины.

«То, что на Украину тогда влияли большие страны, большие экономики, то было не просто отказать, но надо уметь отказывать», — считает Зеленский.

По его мнению, Киеву следовало обменять ядерное оружие на «реальные гарантии безопасности, а тогда это было НАТО». «Если я бы и менял ядерное оружие, то менял бы на что-то очень сильное, что реально может остановить любого нападающего, несмотря на его величие, его территорию, армию, — подчеркнул украинский лидер.

Россия настаивает на нейтральном и безъядерном статусе Украины. Путин заявлял, что Москва не допустит появления ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. В противном случае российская будет использовать все имеющиеся средства поражения, предупреждал он. Отказ Украины от вступления в НАТО является одним из условий, выдвинутых Путиным летом 2024 года для начала мирных переговоров.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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