Медведев назвал одну из причин спецоперации на Украине

Украина, подписавшая Будапештский меморандум, теперь «горько плачет» об отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, считает зампред Совбеза

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Угроза Киева возобновить ядерную программу стала одной из причин начала российской военной операции, написал во «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, «убогие марионетки из неполноценного государства» теперь «горько плачут» об отказе от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году США, Великобританией, Россией и Украиной.

«Кстати, замечу, о решении, продиктованном под жестким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона. Малороссийские «вожди» всегда потом говорили о нем как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом «могущество» у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи: от ныне покойного [бывшего президента Украины Леонида] Кравчука до нынешнего наркотического злодея. А еще о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан», — пишет зампред Совбеза.

Президент Владимир Путин, 24 февраля объявляя о начале военной операции на Украине, заявлял, что Россия «не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины», и что «столкновение России с этими силами неизбежно». «Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим этого сделать», — говорил он. Целью военных действий Путин тогда называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремление «к демилитаризации и денацификации» соседней страны.

Заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, «не пустая бравада», утверждал также президент за несколько дней до начала военной операции. По его словам, у нее «заделы с советского времени есть».

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности напомнил, что в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Он пригрозил пересмотреть участие в Будапештском меморандуме, если Киев не получит действенных гарантий. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев, в 1994 году отказавшись «от третьего по размеру ядерного арсенала в мире», не собирается «снова получать ядерное оружие».