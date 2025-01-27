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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Каллас посоветовала говорить с США на «языке транзакций»

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Возвращение Трампа в Белый дом
ЕС должен слушать то, что говорит президент США, но не стоит воспринимать все его заявления слово в слово, заявила глава евродипломатии, комментируя намерение Трампа забрать Гренландию
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на вопрос о планах американского президента Дональда Трампа забрать Гренландию ответила, что не стоит воспринимать все, что говорит американский лидер, «слово в слово». На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС она также заявила, что Брюсселю стоит общаться с Вашингтоном на «языке транзакций».

«Всем ясно, что новая администрация действительно говорит на языке транзакций, а это означает переговоры по разным вопросам, поэтому нам нужно говорить на этом языке. <…> Один министр иностранных дел (из страны ЕС) также сказал, что мы, конечно, должны слушать то, что говорит президент Соединенных Штатов, но, возможно, не всегда необходимо воспринимать все его заявления слово в слово», — отметила глава евродипломатии. Она добавила, что Брюссель не ведет переговоры по суверенитету острова.

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«Что касается наших отношений, то я пригласила госсекретаря Марко Рубио также присоединиться к заседанию Совета по иностранным делам, чтобы объяснить точку зрения Соединенных Штатов. И я также готова посетить Вашингтон как можно скорее», — рассказала Каллас.

На прошлой неделе Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по поводу Гренландии. По данным Financial Times, 45-минутная беседа прошла ужасно, Трамп вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию, после того как получил отказ в продаже острова. Сам он накануне выражал уверенность, что договорится с Гренландией.

Гренландия не хочет быть частью США, но готова к сделке, которая могла бы принести пользу обеим странам, заявила министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наайя Натаниэльсен.

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Мария Васильева Мария Васильева
Кая Каллас Дональд Трамп ЕС США Гренландия
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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