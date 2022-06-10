Суд заочно арестовал экс-судью Хахалеву по делу о подлоге

Елена Хахалева (Фото: Российский государственный университет правосудия)

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, подозреваемую в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе суда.

Хахалеву арестовали 10 июня на два месяца, срок начнут отсчитывать с момента ее задержания. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и интересов граждан, организаций, общества или государства). По первой статье Хахалевой грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы, по второй — до четырех лет. По версии следствия, Хахалева подделывала табеля о присутствии на работе, она незаконно получила 1,2 млн руб.

В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) со ссылкой на представителя Следственного комитета от ФСБ сообщила , что Хахалева покинула Россию и направилась в Ереван. Сейчас экс-судья находится в международном розыске, по версии следствия, она может находиться в Грузии.

Адвокат Хахалевой Ярослав Краснощеков подтвердил ТАСС, что бывшая судья находится в Тбилиси. По его словам, об этом давно известно, и судья не скрывает своего местоположения. Он заявил, что предлагал следствию отпустить Хахалеву под залог в 3 млн руб., однако оно отказало. По словам адвоката, дело завели не в декабре 2021 года, а только 7 февраля, поэтому, когда Хахалева улетала из России, она не могла уклоняться от преследования. Он добавил, что защита обжалует решение об аресте.

Дело в отношении Хахалевой завели в декабре 2021 года по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Это случилось, после того как широкий общественный резонанс вызвали сразу несколько скандалов с ее участием.

В частности, летом 2017 года в Сети появились сообщения о свадьбе дочери Хахалевой в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре. По данным СМИ, организация мероприятия обошлась семье экс-судьи в $2 млн. На ней выступали певцы Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. После появления этой информации совет судей провел собственную проверку и выяснил, что стоимость мероприятия составила около 4,5 млн руб. Отец невесты и бывший муж Хахалевой Роберт Хахалев также утверждал, что церемония стоила менее 5 млн руб. В Кремле вопрос о дорогой свадьбе переадресовали профильным ведомствам.

В октябре 2018 года адвокат Алексей Салмин заподозрил, что у Хахалевой нет юридического образования, и заявил, что предоставил соответствующие доказательства. Подлинность диплома судьи подтвердили в Тбилисском университете, но краснодарский совет судей повторно отправил его на проверку. В итоге коллегия судей Кубани признала информацию о том, что у Хахалевой нет юридического образования, недостоверной.



Затем в июле 2020 года ВККС лишила Хахалеву полномочий судьи их-за прогулов. По ее данным, Хахалевой не было на рабочем месте суммарно 128 рабочих дней.