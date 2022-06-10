Суд заочно арестовал экс-судью Хахалеву по делу о подлоге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 14:03
Черышев призвал «Спартак» не выгонять нового тренера через 3-4 месяца Спорт, 14:00
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика Финансы, 13:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:53
Венедиктов узнал, из-за чего его объявили иноагентом Политика, 13:49
Кравцов сообщил о планах ввести дополнительный курс истории в школе Общество, 13:49
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 13:47
В 2021 году в России завели 1,5 тыс. связанных с криптовалютой дел Крипто, 13:45
Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 13:42
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 13:41
Минфин отменил требование продавать валютную выручку Экономика, 13:40
ФНЛ решила сократить до 18 количество команд в следующем сезоне Спорт, 13:40
Гастродайджест Александра Сысоева: Bunin Bar и другие новые бары Стиль, 13:39
Абаскаль стал самым молодым тренером в истории «Спартака» Спорт, 13:31
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Суд заочно арестовал экс-судью Хахалеву по делу о подлоге

Елена Хахалева
Елена Хахалева (Фото: Российский государственный университет правосудия)

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал бывшую судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, подозреваемую в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе суда.

Хахалеву арестовали 10 июня на два месяца, срок начнут отсчитывать с момента ее задержания. Ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и интересов граждан, организаций, общества или государства). По первой статье Хахалевой грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы, по второй — до четырех лет. По версии следствия, Хахалева подделывала табеля о присутствии на работе, она незаконно получила 1,2 млн руб.

Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева покинула Россию
Общество
Елена Хахалева
В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) со ссылкой на представителя Следственного комитета от ФСБ сообщила, что Хахалева покинула Россию и направилась в Ереван. Сейчас экс-судья находится в международном розыске, по версии следствия, она может находиться в Грузии.

Адвокат Хахалевой Ярослав Краснощеков подтвердил ТАСС, что бывшая судья находится в Тбилиси. По его словам, об этом давно известно, и судья не скрывает своего местоположения. Он заявил, что предлагал следствию отпустить Хахалеву под залог в 3 млн руб., однако оно отказало. По словам адвоката, дело завели не в декабре 2021 года, а только 7 февраля, поэтому, когда Хахалева улетала из России, она не могла уклоняться от преследования. Он добавил, что защита обжалует решение об аресте.

Дело в отношении Хахалевой завели в декабре 2021 года по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Это случилось, после того как широкий общественный резонанс вызвали сразу несколько скандалов с ее участием.

В частности, летом 2017 года в Сети появились сообщения о свадьбе дочери Хахалевой в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре. По данным СМИ, организация мероприятия обошлась семье экс-судьи в $2 млн. На ней выступали певцы Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. После появления этой информации совет судей провел собственную проверку и выяснил, что стоимость мероприятия составила около 4,5 млн руб. Отец невесты и бывший муж Хахалевой Роберт Хахалев также утверждал, что церемония стоила менее 5 млн руб. В Кремле вопрос о дорогой свадьбе переадресовали профильным ведомствам.

В октябре 2018 года адвокат Алексей Салмин заподозрил, что у Хахалевой нет юридического образования, и заявил, что предоставил соответствующие доказательства. Подлинность диплома судьи подтвердили в Тбилисском университете, но краснодарский совет судей повторно отправил его на проверку. В итоге коллегия судей Кубани признала информацию о том, что у Хахалевой нет юридического образования, недостоверной.

Затем в июле 2020 года ВККС лишила Хахалеву полномочий судьи их-за прогулов. По ее данным, Хахалевой не было на рабочем месте суммарно 128 рабочих дней.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Экспорт растет, но логистика дорожает: стоит ли покупать акции Segezha
Статьи
Pro
Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Robert Thiemann / Unsplash В Европе энергетический кризис. Насколько он опасен для экономики
Статьи
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали»
Статьи
Теги
судья Хахалева арест Ростов-на-Дону мошенничество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter