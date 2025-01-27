Вэнс заявил, что США ввязались в «слишком много войн» без плана победы

Вэнс: США ввязались в слишком много войн и не выиграли ни одной

За последние 40 лет США вели много войн, не имея плана победы, и не выиграли ни одной, заявил Вэнс. По его словам, причиной стали проблемы в армии, которые должен решить новый шеф Пентагона Хегсет, чье назначение было под вопросом

Джеймс Дэвид Вэнс (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

США за последние 40 лет вели много войн, однако не выиграли ни одной, в частности из-за проблем в вооруженных силах, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью CBS, объясняя назначение экс-ведущего Fox News Пита Хегсета на пост шефа Пентагона. Голос Вэнса стал решающим для утверждения Хегсета — сенаторы от обеих партий (демократы и республиканцы) проголосовали поровну.

Ведущая спросила Вэнса, сможет ли Хегсет руководить тремя миллионами человек, если он не смог объединить партию. Вице-президент США в ответ заявил, что двухпартийные голосования «подарили нам страну, в которой мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны, сколько я живу».

По его словам, в американской армии серьезный кадровый кризис и кризис закупочных цен с перерасходом средств и затягивающимися сроками поставок. В связи с этим нужны серьезные перемены, хотя некоторым они могут не понравиться, отмечает Вэнс.

«Главное, чего мы хотим от Пита Хегсета, — это решить проблемы в Министерстве обороны, и, к сожалению, их много. Мы ввязались в слишком много войн, в которых у нас нет плана победы. У нас было слишком много неприятностей, в которые мы не должны были попадать с самого начала, и наш процесс закупок невероятно нарушен», — сказал он.

Вэнс пояснил, что необходимо кардинально поменять способ вооружения армии США и финансирования закупок с точки зрения развития технологий искусственного интеллекта и ведения боевых действий с применением беспилотников.

Что касается кадрового кризиса, вице-президент считает, что до избрания Дональда Трампа боевой дух американских военных был «исторически низким», задачи по набору не выполнялись. По мнению Вэнса, ситуация с призывом улучшится с приходом Хегсета на руководящий пост. «Он — парень, который видит мир не с точки зрения генералов или бюрократов, он смотрит на вещи с точки зрения мужчин и женщин, которых мы посылаем сражаться на наших войнах», — объяснил вице-президент.

Пит Хегсет — ветеран Национальной гвардии США, служивший в Ираке и Афганистане. Его назначение на пост главы Пентагона было под вопросом из-за обвинений в изнасиловании, махинациях и злоупотреблении алкоголем. Хегсет отвергал все обвинения.

24 января он выплатил некой женщине компенсацию по обвинению в сексуальных домогательствах в размере $50 тыс., чтобы достичь досудебного соглашения, дабы инцидент не навредил карьере, сообщал CNN. На вопрос от сенаторов, бросит ли он пить в случае назначения, Хегсет отвечал утвердительно.

На слушаниях по утверждению кандидатуры он называл своими приоритетами возрождение оборонной промышленной базы США, пересмотр процесса закупок, предоставление бóльших возможностей оборонным стартапам и быстрое внедрение новых технологий. Как писал Bloomberg, новое руководство Пентагона должно будет выполнить обещание Трампа «прекратить участие США в существующих войнах» и одновременно сдерживать возможную будущую агрессию.