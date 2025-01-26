Глава Пентагона пообещал оставить США «самой смертоносной силой в мире»

Ключевыми приоритетами Пентагона являются восстановление воинского духа, модернизация армии и усиление сдерживания угроз, заявил новый министр обороны США Пит Хегсет во время своего первого обращения к вооруженным силам страны. Текст его выступления опубликован на сайте Пентагона.

Такими способами, как отметил Хегсет, вооруженные силы намерены «достичь мира через силу».

«Мы возродим воинский дух и восстановим доверие к нашим военным <...> восстановим наши вооруженные силы <...> мы останемся самой мощной и смертоносной силой в мире <...> мы восстановим сдерживание», — сказал он.

При этом достижение этих целей будет сделано с упором на «смертоносность, меритократию, ответственность, стандарты и готовность». Хегсет пообещал, что ВС США выполнят миссию президента Дональда Трампа «по сдерживанию войны», а если возникнет необходимость, то «победят и уничтожат своих врагов».





Бывший ведущий Fox News Хегсет принял присягу как глава Пентагона накануне, его кандидатуру выдвинул Трамп. Утверждение Хегсета на пост было под вопросом, поскольку за его назначение выступили 50 сенаторов, столько же — против (все 47 демократов и три республиканца). Решающий голос за него отдал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Хегсет — одна из самых спорных кандидатур из-за обвинений в финансовых махинациях, сексуальных домогательствах, изнасиловании, а также в злоупотреблении алкоголем.