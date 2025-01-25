Сенат утвердил кандидата Трампа на пост главы Пентагона
Сенат конгресса США утвердил Пита Хегсета, бывшего ведущего Fox News, на пост министра обороны страны, сообщает The Washington Post. Его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп.
За назначение выступили 50 законодателей, столько же — против (все 47 демократов и три республиканца — сенатор от Аляски Лиза Меркауски, сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз и бывший лидер республиканцев Митч Макконнел). Затем решающий голос за Хегсета отдал вице-президент Джей Ди Вэнс.
Хегсет — одна из самых спорных кандидатур из-за обвинений в финансовых махинациях, сексуальных домогательствах, изнасиловании, а также злоупотреблении алкоголем (все это он отрицал). Помимо того, Меркауски и Коллинз, голосуя против, сослались на его недостаточную квалификацию, выразили опасения по поводу его характера и напомнили о его прошлых заявлениях против участия женщин в боевых действиях.
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