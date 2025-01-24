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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Пит Хегсет заплатил $50 тыс. обвинившей его в домогательствах женщине

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Кандидат на должность главы Пентагона Пит Хегсет выплатил компенсацию в размере $50 тыс. женщине, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письменные ответы Хегсета на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил (ВС) сената конгресса США.

По данным телеканала, Хегсет пошел на такой шаг, чтобы достичь досудебного соглашения с женщиной, дабы инцидент не навредил его карьере на телеканале Fox News, где он работает политическим комментатором уже восьмой год. Личность женщины телеканал не раскрывает. Ранее Хегсет отрицал все обвинения в домогательствах и называл случившееся с ним в 2017 году «досадной ситуацией».

Адвокат Хегсета Тимоти Парлаторе в беседе с CNN назвал обвинения в адрес своего подзащитного «ложными». Он полагает, что на юридические издержки пришлось бы потратить более $50 тыс., если бы дело дошло до суда.

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Питер Пит Брайан Хегсет — американский телеведущий и писатель, ветеран Национальной гвардии США, служил в Ираке и Афганистане. В 2017 году его обвинила в сексуальном насилии участница съезда Калифорнийской федерации республиканок. Женщина говорила, что после съезда была с Хегсетом в баре, выпила больше обычного и не запомнила большинство событий той ночи, в частности было ли «проникновение»; но считала, что «в тот момент подверглась сексуальному насилию». Хегсет отверг все обвинения в изнасиловании и утверждал, что половая связь была по обоюдному согласию.

В ноябре 2024 года избранный президентом Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона. «С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — объяснял он свой выбор. Трамп назвал Хегсета «жестким, умным и искренне верящим в принцип «Америка прежде всего».

Кандидатуру Хегсета одобрил сенатский комитет по делам ВС. Ожидается, что итоговое голосование пройдет в ближайшее время. В случае утверждения он будет приведен к присяге.

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Пентагон Пит Хегсет сексуальные домогательства
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

телеведущий, писатель
6 июня 1980 года
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