Как проблемы с алкоголем могут сорвать назначение главы Пентагона

Сенат США готовится к финальному голосованию по утверждению Пита Хегсета министром обороны. Как минимум двое республиканцев проголосуют против из-за его скандальной биографии и проблем со спиртным. Подробнее — в статье РБК

Пит Хегсет (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Почему назначение главы Пентагона оказалось под вопросом

23 января в сенате США прошло одно из ключевых процедурных голосований по назначению Пита Хегсета новым министром обороны. 51 из 100 членов верхней палаты конгресса поддержали кандидатуру 44-летнего телеведущего Fox News и ветерана Вооруженных сил США. Окончательное голосование, как ожидается, состоится уже в самое ближайшее время — не позднее чем через 30 часов после предыдущего, отмечает CBS News.

К 47 демократам, выступившим против назначения Хегсета главой Пентагона, присоединились и две конгрессвумен из Республиканской партии — сенатор от Аляски Лиза Мурковски и Сьюзан Коллинз, представляющая штат Мэн. Среди предъявляемых к его кандидатуре претензий — отсутствие необходимого управленческого опыта и, что более серьезно, обвинения в злоупотреблении спиртным, изнасиловании, изменах и растратах средств ветеранских НПО, которые Хегсет в прошлом возглавлял.

Во время слушаний в профильном комитете сената по вооруженным силам Хегсет сумел убедить своих однопартийцев, что выдвинутые против него обвинения несправедливы, а в случае назначения главой Пентагона он откажется от алкоголя. В итоге 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, все 14 республиканцев, состоящих в комитете, проголосовали за вынесение его кандидатуры на рассмотрение сената.

Незадолго до процедурного голосования в The Wall Street Journal были опубликованы письменные показания бывшей невестки Хегсета, ранее поступившие в сенатский комитет. В них Даниэль Хегсет, которая была замужем за братом телеведущего с 2011 по 2019 год, рассказала, что он часто злоупотреблял спиртным во время семейных встреч и дважды напивался в общественных местах, а в 2013 году даже потерял сознание в уборной бара в Миннеаполисе. Она также утверждает, что Хегсет жестоко обращался со своей второй женой Самантой и что та один раз была вынуждена прятаться от супруга в шкафу. При этом Даниэль Хегсет признает, что сама она не была свидетелем какого-то физического или сексуального насилия с его стороны, но ее бывший деверь, утверждает она, склонен к вспышкам агрессии и расистским высказываниям.

Адвокат телеведущего назвал все эти утверждения ложными и подчеркнул, что Саманта Хегсет в своих показаниях ФБР не сообщала о каком-либо насилии со стороны бывшего супруга. Он также заявил, что Даниэль Хегсет придерживается крайне левых и антитрамповских взглядов, а также никогда не ладила с семьей бывшего супруга. Саманта Хегсет отказалась говорить с журналистами, но отметила, что не считает приводимую ими информацию достоверной.

Член комитета сената по вооруженным силам демократ Тэмми Дакворт обратилась к другим республиканцам с предложением последовать примеру Мурковски и Коллинз. «Это не тот моральный облик, который должен быть у человека, который будет руководить мужчинами и женщинами в наших вооруженных силах. Я призываю своих коллег-республиканцев поставить национальную безопасность выше своей лояльности Дональду Трампу, и я надеюсь, что они выступят против [Хегсета]», — заявила Дакворт в эфире CBS News.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь также призвал республиканцев «обратиться к своей совести и задаться вопросом, действительно ли этот человек должен встать во главе нашей военной обороны и нести ответственность за самые важные решения по вопросам нашей национальной безопасности». Впрочем, к воззваниям демократов многие республиканцы отнеслись скептически.

Для того чтобы сорвать назначение Хегсета, его противникам необходимо еще два голоса. Если же к голосам Мурковски и Коллинз присоединится лишь один, то к голосованию будет приглашен председатель сената, вице-президент США Джей Ди Вэнс — и он, очевидно, кандидатуру Хегсета поддержит.

Что еще известно о прошлом Пита Хегсета

Трамп сообщил о своем решении назначить Пита Хегсета министром обороны 12 ноября, заявив, что под его руководством «наши вооруженные силы снова станут великими, и Америка никогда не отступит». Несмотря на опыт военной службы, Хегсет никогда не работал в структурах Пентагона и в последние годы был известен прежде всего как телеведущий Fox News.

После окончания университета он пошел работать рыночным аналитиком в американский инвестиционный банк Bear Stearns, но вскоре перешел на службу в Нацгвардию Миннесоты. В этом качестве он побывал в Гуантанамо и в Ираке, причем за вторую командировку получил Бронзовую звезду. Вернувшись к гражданской жизни в 2006 году, он ненадолго устроился работать в Манхэттенский институт политических исследований, а затем возглавил неправительственные организации «Ветераны за свободу» (Vets For Freedom, VFF) и «Обеспокоенные ветераны Америки» (Concerned Veterans of America).

В 2012 году Хегсет вернулся к военной службе в звании капитана и отправился в Афганистан, где занимался подготовкой местных вооруженных сил. В 2014 году он получил повышение до майора и ушел в резерв. Тогда же он начал работать на Fox News, причем до 2016-го совмещал телекарьеру с руководящей позицией в «Обеспокоенных ветеранах Америки». Он рассматривался первой администрацией Трампа как кандидат на пост главы Министерства по делам ветеранов, но выбор был сделан в пользу другого.

Вскоре после того как стало известно о выдвижении Хегсета на пост министра обороны, в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году его обвинили в изнасиловании. Тогда полиция не стала возбуждать дело, но Хегсет все равно заключил с предполагаемой жертвой соглашение о неразглашении — как он объяснял, из опасений за свою карьеру на телевидении. На сенатских слушаниях ведущий признался, что заплатил тогда $50 тыс. за молчание. При этом он настаивал, что секс был по обоюдному согласию.

В декабре прошлого года в New Yorker вышла статья о Хегсете, в которой утверждалось, что, работая в благотворительных организациях для ветеранов, он часто напивался, приставал к женщинам-подчиненным и загнал VFF в долги. Один из собеседников журнала заявил, что Хегсет неоднократно появлялся в нетрезвом виде на рабочих мероприятиях, а один раз его якобы пришлось выносить с площадки, поскольку он не мог стоять на ногах. Бывший сотрудник организации также рассказал журналистам, что видел, как ранним утром 29 мая 2015 года пьяный Хегсет скандировал в баре: «Убейте всех мусульман! Убейте всех мусульман!»

Коллеги Хегсета по Fox News также анонимно рассказали NBC о его проблемах с алкоголем; по признанию двух из них, во время эфиров шоу Fox & Friends Weekend они неоднократно чувствовали исходивший от соведущего запах спиртного. Кроме того, еще когда Хегсет был женат на Саманте, он завел роман со своей коллегой Дженнифер Раше. Журналистка забеременела и стала его третьей женой. При этом через несколько месяцев после рождения их общего ребенка он вступил в интимную связь с той самой женщиной, которая впоследствии обвинила его в изнасиловании.