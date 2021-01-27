Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 75,04 (-0,6) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 91,22 (-0,45) Инвестиции, 12:44
Институт имени Кобзона объяснил увольнение педагога за митинг моралью Политика, 20:25 СМИ-иноагентов оштрафовали на 1,1 млн руб. за отсутствие маркировки Технологии и медиа, 20:19 Стрелку Часов Судного дня оставили в 100 секундах от конца света Политика, 19:43 Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду Политика, 19:39 Почему стоит выбрать Швейцарию для лечения и сохранения здоровья Партнерский материал, 19:35 СМИ узнали о положительной допинг-пробе бегуна Шубенкова Спорт, 19:32 На iPhone и iPad обнаружили угрожающую держателям криптовалют уязвимость Крипто, 19:24 Адвокат сообщил о жалобе Шнурова в полицию на Пригожина Общество, 19:19 Матвиенко раскритиковала министра за молчание о «проблеме проблем» Общество, 19:02 В США из озера и реки достали 40 автомобилей. Фото Авто, 18:46 Как управлять климатом и качеством воздуха дома РБК Стиль и LG SIGNATURE, 18:45 Кравцов оценил возможность введения шестидневки в российских школах Общество, 18:43 Mediascope оценил российскую телеаудиторию последнего боя Макгрегора Спорт, 18:40 Гейтс предсказал следующую пандемию «в десятки раз хуже» COVID-19 Общество, 18:38
Политика ,  
0 

Стрелку Часов Судного дня оставили в 100 секундах от конца света

Основной причиной того, что стрелку не сдвинули, назвали отсутствие прогресса в ядерном разоружении и борьбе с глобальным потеплением. Поводом оставить стрелку на месте стала в том числе и пандемия COVID-19
Фото: Carolyn Kaster / AP
Фото: Carolyn Kaster / AP

Стрелку символических Часов Судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о том, насколько мир приблизился к ядерной войне, в 2021 году оставили на месте. Об этом говорится в сообщении издания.

Часы по-прежнему фиксируют время 23:58:20. До полуночи, которая означает глобальную катастрофу, осталось ровно 100 секунд.

«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет время Часов Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд», — заявила во время онлайн-церемонии глава издания Рейчел Бронсон.

Объясняя это решение, она отметила, что пандемия коронавируса служит историческим тревожным сигналом, а также ярким свидетельством того, что власти некоторых стран и руководители международных организаций не готовы как должно реагировать на опасные вызовы — проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата.

Апокалипсис через две минуты: что такое «Часы Судного дня»
Общество
<p>​</p>

Часы Судного дня впервые появились на обложке журнала в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, а полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние несколько лет стрелку переводили только вперед или оставляли на месте, как в этом году. Например, в 2018-м она была передвинута на 30 секунд вперед, часы остановились в двух минутах от полуночи. Год спустя стрелка осталась на месте, а в прошлом году вновь была передвинута ближе к концу света.

То же время, что в 2018 и 2019 годах, было на часах в 1953-м — после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным временем стал 1991 год, когда стрелка отошла от момента ядерного катаклизма на 17 минут.

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему автопром бьет тревогу из-за дефицита микросхем
Автор
Михаил Юшков
Часы Судного дня ядерная угроза
Материалы по теме
Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света
Политика
Стрелку часов судного дня оставили в двух минутах от конца света
Политика
Стрелку Часов Судного дня сдвинули на 30 секунд ближе к концу света
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter