Стрелку Часов Судного дня оставили в 100 секундах от конца света

Основной причиной того, что стрелку не сдвинули, назвали отсутствие прогресса в ядерном разоружении и борьбе с глобальным потеплением. Поводом оставить стрелку на месте стала в том числе и пандемия COVID-19

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Стрелку символических Часов Судного дня, которые отражают представление сотрудников журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» о том, насколько мир приблизился к ядерной войне, в 2021 году оставили на месте. Об этом говорится в сообщении издания.

Часы по-прежнему фиксируют время 23:58:20. До полуночи, которая означает глобальную катастрофу, осталось ровно 100 секунд.

«Сегодня «Бюллетень ученых-атомщиков» оставляет время Часов Судного дня на том же месте. До полуночи — 100 секунд», — заявила во время онлайн-церемонии глава издания Рейчел Бронсон.

Объясняя это решение, она отметила, что пандемия коронавируса служит историческим тревожным сигналом, а также ярким свидетельством того, что власти некоторых стран и руководители международных организаций не готовы как должно реагировать на опасные вызовы — проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата.