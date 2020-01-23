Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света

Впервые за два года ученые зафиксировали увеличение риска глобальной катастрофы. По мнению авторов проекта, мировые лидеры демонстрируют неспособность справиться с угрозами ядерного конфликта, изменения климата и кибервойн

Эксперты объявили о новом положении стрелок часов Судного дня — проекта чикагского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Они переместились ближе к полуночи, что означает рост угрозы глобальной катастрофы, говорится в релизе проекта.

Стрелка часов сдвинулась на 20 секунд, зафиксировав время 23:58:20. Таким образом, до полуночи, которая означает глобальную катастрофу, осталось ровно 100 секунд. «Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями — ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются другими угрозами, такими как информационная война в киберпространстве, которая подрывает способность общества отвечать на вызовы. В сфере международной безопасности сложилась крайне тяжелая ситуация не только из-за этих угроз, но и из-за того, что мировые лидеры разрушают глобальную политическую систему», — говорится в релизе.

Часы Судного дня были основаны журналом «Бюллетень ученых-атомщиков», в число авторов которого входили участники проекта по созданию американской атомной бомбы. Впервые они были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23:53. Ежегодно положение стрелок пересматривается. В 1949 году их сдвинули сразу на 4 минуты ближе к полуночи после того, как испытания ядерного оружия провел Советский Союз.