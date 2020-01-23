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Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света

Впервые за два года ученые зафиксировали увеличение риска глобальной катастрофы. По мнению авторов проекта, мировые лидеры демонстрируют неспособность справиться с угрозами ядерного конфликта, изменения климата и кибервойн

Эксперты объявили о новом положении стрелок часов Судного дня — проекта чикагского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Они переместились ближе к полуночи, что означает рост угрозы глобальной катастрофы, говорится в релизе проекта.

Стрелка часов сдвинулась на 20 секунд, зафиксировав время 23:58:20. Таким образом, до полуночи, которая означает глобальную катастрофу, осталось ровно 100 секунд. «Человечество по-прежнему сталкивается с двумя одновременно существующими опасностями — ядерной войной и изменением климата, которые усугубляются другими угрозами, такими как информационная война в киберпространстве, которая подрывает способность общества отвечать на вызовы. В сфере международной безопасности сложилась крайне тяжелая ситуация не только из-за этих угроз, но и из-за того, что мировые лидеры разрушают глобальную политическую систему», — говорится в релизе.

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Часы Судного дня были основаны журналом «Бюллетень ученых-атомщиков», в число авторов которого входили участники проекта по созданию американской атомной бомбы. Впервые они были запущены в 1947 году, тогда стрелки показывали 23:53. Ежегодно положение стрелок пересматривается. В 1949 году их сдвинули сразу на 4 минуты ближе к полуночи после того, как испытания ядерного оружия провел Советский Союз.

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В XXI веке символическое перемещение стрелок часов ближе к полуночи ученые объясняют не только ядерной угрозой, но и глобальными климатическими изменениями. В 2017 году ученые перевели стрелки на 30 секунд вперед после заявлений Дональда Трампа о необходимости модернизации ядерного оружия, его отрицания климатических изменений и роста националистических настроений в мире. С 2018 года стрелки часов показывают без двух минут полночь. В годы холодной войны такое время было лишь однажды — в 1953 году, когда СССР и США провели испытания термоядерных бомб.

В 2019 году положение стрелки менять не стали: авторы проекта заявили, что оптимизм внушает улучшение ситуации вокруг Корейского полуострова, но негативным фактором является, в частности, «расширение использования информационной войны для подрыва демократии во всем мире».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Часы Судного дня», ядерная угроза
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