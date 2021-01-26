Глава МИД Германии оценил последствия «дела Навального» для России

Хайко Маас призвал Россию соблюдать международные обязательства и освободить оппозиционера Алексея Навального. Глава немецкого МИДа, однако, высказался против ограничений в отношении российской делегации в ПАСЕ

Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас осудил Россию за задержание оппозиционного активиста Алексея Навального, а также участников несогласованных митингов 23 января. Об этом он заявил на пленуме Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), трансляция велась на сайте организации. «Мы призываем Россию освободить демонстрантов и ожидаем немедленного освобождения Алексея Навального, права которого уже были нарушены раньше», — сказал министр. «Изображения того, что происходило во многих российских городах, идут вразрез с обязательствами государств — участников Совета Европы», — отметил он. Маас также заявил, что будет следить за судебным процессом над Навальным. Затем он планирует обсудить реакцию на происходящее в Совете Европы.

Однако Маас отверг предложения ограничить права представителей России в ПАСЕ, указав на необходимость налаживать связи между членами организации. «Мы все, как демократы, обязаны решать разногласия друг с другом на основе уважения, с готовностью к компромиссам <...>.», — пояснил он. Призывы Мааса прозвучали на фоне попыток представителей ПАСЕ, включая членов украинской делегации, оспорить полномочия делегации России на зимней сессии.

Ранее отпустить Навального и задержанных митингующих потребовали в Евросоюзе. В начале февраля во время визита в Москву тему задержания оппозиционера поднимет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 21 января в Европарламенте была принята резолюция, призывающая ЕС ввести санкции против российских чиновников и пересмотреть отношение к коммерческим проектам с Россией — в частности, к газопроводу «Северный поток-2».