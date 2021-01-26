Глава МИД Германии оценил последствия «дела Навального» для России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас осудил Россию за задержание оппозиционного активиста Алексея Навального, а также участников несогласованных митингов 23 января. Об этом он заявил на пленуме Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), трансляция велась на сайте организации. «Мы призываем Россию освободить демонстрантов и ожидаем немедленного освобождения Алексея Навального, права которого уже были нарушены раньше», — сказал министр. «Изображения того, что происходило во многих российских городах, идут вразрез с обязательствами государств — участников Совета Европы», — отметил он. Маас также заявил, что будет следить за судебным процессом над Навальным. Затем он планирует обсудить реакцию на происходящее в Совете Европы.
Однако Маас отверг предложения ограничить права представителей России в ПАСЕ, указав на необходимость налаживать связи между членами организации. «Мы все, как демократы, обязаны решать разногласия друг с другом на основе уважения, с готовностью к компромиссам <...>.», — пояснил он. Призывы Мааса прозвучали на фоне попыток представителей ПАСЕ, включая членов украинской делегации, оспорить полномочия делегации России на зимней сессии.
Ранее отпустить Навального и задержанных митингующих потребовали в Евросоюзе. В начале февраля во время визита в Москву тему задержания оппозиционера поднимет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 21 января в Европарламенте была принята резолюция, призывающая ЕС ввести санкции против российских чиновников и пересмотреть отношение к коммерческим проектам с Россией — в частности, к газопроводу «Северный поток-2».
Задержание Навального по прилете в Москву из Берлина 17 января было встречено критикой со стороны политиков из ЕС. Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении потребовали незамедлительного освобождения Навального. «Евросоюз должен реагировать быстро; если Навальный не будет освобожден, надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — отмечается в заявлении.
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что поднимет вопрос о возможных санкциях на встрече европейских министров. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили задержание оппозиционера и призвали немедленно освободить его.
Управление ФСИН по Москве в конце 2020 года заявило, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Позднее ведомство объявило Навального в розыск из-за того, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока, который касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу Навальный был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег тогда же получил 3,5 года колонии. При возвращении в Россию он был задержан, суд отправил оппозиционера в СИЗО «Матросская тишина» на 30 суток. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что задержание Алексея Навального сразу после возвращения из Германии в Россию никак не противоречит решению ЕСПЧ по его делу.