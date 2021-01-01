Зеленский спрогнозировал улучшение отношений Украины и США при Байдене

Избранный президент США Джо Байден имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Times.

«Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем предыдущий президент <...> До своего президентства у него были близкие связи с Украиной», — сказал Зеленский.

По его словам, Байден также хорошо хорошо понимает россиян, разницу между Украиной и Россией и украинский менталитет.

«Это действительно поможет укрепить отношения, поможет окончить войну на Донбассе и положить конец оккупации нашей территории», — добавил украинский лидер.