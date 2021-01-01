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Зеленский спрогнозировал улучшение отношений Украины и США при Байдене

Избранный президент США Джо Байден имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Times.

«Джо Байден, мне кажется, знает Украину лучше, чем предыдущий президент <...> До своего президентства у него были близкие связи с Украиной», — сказал Зеленский.

По его словам, Байден также хорошо хорошо понимает россиян, разницу между Украиной и Россией и украинский менталитет.

«Это действительно поможет укрепить отношения, поможет окончить войну на Донбассе и положить конец оккупации нашей территории», — добавил украинский лидер.

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Сын Джо Байдена Хантер с 2014 по 2019 год входил в совет директоров крупнейшей независимой газодобывающей украинской компании Burisma Holdings. При этом сторонники Трампа подозревают, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности. Также они полагают, что Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден это отрицает.

Минюст США 13 декабря запросил информацию о финансовой деятельности Хантера Байдена и более чем о 20 организациях, связанных с ним, в том числе об украинской газовой компании Burisma. Трамп после этого заявил, что не имеет отношения к «потенциальному преследованию» Байдена-младшего.

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