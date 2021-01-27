Кремль не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

По словам Пескова, «достаточно того», что Путин и Байден в ходе телефонного разговора согласились о необходимости продолжать диалог, несмотря на «наличие достаточно серьезных разногласий»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На данный момент никаких условий для перезагрузки отношений между США и Россией нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, никаких условий для перезагрузки нет. Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. — РБК). Это чрезвычайно важное совместное понимание, но говорить о перезагрузки отношений не приходится», — сказал Песков.

По словам представителя главы государства, сейчас «достаточно того», что в ходе вчерашнего телефонного разговора президенты Владимир Путин и Джо Байден, «отметив наличие достаточно серьезных разногласий, согласились о необходимости продолжать диалог».

Песков указал, что беседа президентов была рабочей и откровенной и продлилась больше 30 минут. Тему личной встречи главы государств не обсуждали, уточнил он.

После телефонного разговора с Байденом Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Сейчас срок действия документа истекает 5 февраля, возможность продления договора США и Россия неоднократно обсуждали на протяжении последнего года. Госдума проголосовала за ратификацию соглашения о продлении договора.