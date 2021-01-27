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Кремль не увидел условий для перезагрузки отношений России и США

По словам Пескова, «достаточно того», что Путин и Байден в ходе телефонного разговора согласились о необходимости продолжать диалог, несмотря на «наличие достаточно серьезных разногласий»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На данный момент никаких условий для перезагрузки отношений между США и Россией нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Конечно, никаких условий для перезагрузки нет. Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. — РБК). Это чрезвычайно важное совместное понимание, но говорить о перезагрузки отношений не приходится», — сказал Песков.

По словам представителя главы государства, сейчас «достаточно того», что в ходе вчерашнего телефонного разговора президенты Владимир Путин и Джо Байден, «отметив наличие достаточно серьезных разногласий, согласились о необходимости продолжать диалог».

Песков указал, что беседа президентов была рабочей и откровенной и продлилась больше 30 минут. Тему личной встречи главы государств не обсуждали, уточнил он.

После телефонного разговора с Байденом Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Сейчас срок действия документа истекает 5 февраля, возможность продления договора США и Россия неоднократно обсуждали на протяжении последнего года. Госдума проголосовала за ратификацию соглашения о продлении договора.

МИД заявил о договоренности с США продлить ДСНВ «на наших условиях»
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Байден стал победителем на президентских выборах США, которые прошли в ноябре, его инаугурация состоялась 20 января. Путин поздравил Байдена с победой 15 декабря. «Готов к взаимодействию и контактам с вами», — написал российский лидер в телеграмме. Сотрудничество России и США отвечает интересам народов обеих стран и «всего международного сообщества», указал Путин.

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Кремль рассчитывает на добрые отношения с США после прихода Байдена к власти, но не ждет изменений по отношению к стране, заявил 20 января Песков. «Россия как жила много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с США», — сказал он.

Сам Байден до выборов называл Россию главной угрозой для США. В ходе первых дебатов в ходе президентской гонки в конце сентября, Байден обвинял занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа в том, что он недостаточно жестко ведет себя в отношениях с российским президентом, и назвал его «щенком Путина»

Позднее Байден говорил, что собирается придерживаться многостороннего подхода в политике в отношении России, Ирана и Китая. По его словам, США не смогут решать все мировые проблемы самостоятельно, поэтому им нужно «стать частью большой группы».

Автор
Анастасия Батманова
Дмитрий Песков отношения России и США
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