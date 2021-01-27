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Песков назвал главное в регулировании цен на продукты

По словам представителя президента, главное — то, что крупные торговые сети соблюдают условия соглашения об установке предельных цен на продукты. Он отметил, что в мелких магазинах за соблюдением договора наблюдать невозможно
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ситуации с ценами на продукты питания главное — чтобы крупные сети соблюдали соглашение с правительством и ФАС об ограничении стоимости на базовые продукты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в мелких магазинах невозможно наблюдать за выполнением соглашения, однако главное, по мнению Пескова, — то, что крупные сети выполняют условия договора.

Представителя президента спросили, как может повлиять повлиять на рейтинг главы государства ситуация с регулированием цен на продукты, учитывая поручение президента Владимира Путина стабилизировать цены и недавние опасения Счетной палаты, что из-за госрегулирования может возникнуть дефицит продуктов.

«Дело не в рейтинге, а в выполнении поручения президента. Главное — удержание под контролем цен на продукты питания. Это поручение эффективно выполняется правительством», — ответил на это Песков.

Счетная палата увидела риск дефицита продуктов из-за регулирования цен
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Он добавил, что президент держит вопрос на контроле.

В декабре президент раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на продукты и указал на рост стоимости базовых товаров, в том числе сахара, подсолнечного масла и макарон. Президент поручил решить проблему в короткие сроки. В итоге было решено установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Литр масла в рознице должен быть ограничен 110 руб., килограмм сахара — 45 руб.

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Однако в январе Росстат сообщил, что средняя цена килограмма сахара в российских магазинах на неделе с 21 по 27 декабря составила 50,23 руб., литра подсолнечного масла — 114,96 руб. В январе средние цены в рознице также были выше, посчитали в Росстате.

Минсельхоз ответил на опасения Счетной палаты о риске дефицита продуктов
Экономика
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

При этом представитель ведомства уточнил, что в Москве и Петербурге ситуация значительно отличается от среднероссийской и сообщил, что в этих городах из всего объема магазинов, где отслеживались цены, несетевых было больше.

Как предположила Счетная палата, госрегулирование цен может привести к тому, что производители могут задерживать товары на складе, так как из-за ограничений им невыгодно их продавать. В ведомстве считают, что они будут дожидаться отмены заморозки цен.

В Минсельхозе заявили, что не ожидают дефицита продуктов и указали на то, что производство продукции агропромышленного комплекса в России «демонстрирует устойчивый рост».

Авторы
Полина Химшиашвили, Мария Лисицына
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