МИД назвал условия для возобновления взносов в бюджет Совета Европы‍

В настоящий момент отсутствуют основания для возобновления выплат взносов в бюджет Совета Европы. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в 2014–2015 годах была ограничена работа российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за ситуации с Крымом. При этом до конца июля 2017 года российские парламентарии продолжали выполнять свои финансовые обязательства перед Советом Европы. После этого в МИД России заявили, что прекращают выплаты «до безусловного восстановления в полном объеме» полномочий российской делегации в ПАСЕ.

В январе 2018 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой так объяснил причину отказа от выплат взносов в бюджет Совета Европы: «Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим». В июне замглавы МИДа Александр Грушко отмечал, что ключом к урегулированию финансового вопроса в Совете Европы является восстановление полномочий российских парламентариев в ПАСЕ.

«Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет», — указали в МИДе, добавив, что в ПАСЕ пока не отреагировали на требование Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что из-за «бездумных действий ПАСЕ» около половины судей Европейского суда по правам человека и Комиссар по правам человека были избраны без участия парламентариев из России.

«В июне 2019 года предстоят выборы генерального секретаря. Легитимность высоких должностных лиц Совета Европы, избранных без российских голосов, находится для нас под вопросом», — сообщили в МИДе. При этом в Москве отметили усилия генсекретаря Совета Европы Турберна Ягланда «в пользу сохранения Совета Европы как фундамента уникального общеевропейского правового пространства».