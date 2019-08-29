Россия выплатит Совету Европы долг в €54,7 млн по взносам за два года

Россия выплатит Совету Европы долг в €54,7 млн по взносам за два года

Россия внесет в бюджет Совета Европы €54,7 млн для погашения задолженности за 2017–2018 годы по членским взносам в организацию. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Большая часть бюджетных средств будет выплачиваться по линии МИД России. В регулярный бюджет Совета Европы направят €44,8 млн, еще свыше €5 млн уйдет в пенсионный резервный фонд организации и больше €1,1 млн — в ее чрезвычайный бюджет.

Согласно распоряжению, Россия также заплатит €11,8 млн Европейскому молодежному фонду, €393 тыс. — Группе по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблениями наркотиками и их незаконным оборотом («Группе Помпиду»), €728 тыс. — Европейской комиссии за демократию через право, а также пополнит на €246 тыс. бюджет Группы государств против коррупции. Оставшиеся средства будут выплачиваться по линии МЧС (€311,4 тыс.) и Министерства культуры (€39,7 тыс. и €965,1 тыс.).

Накануне официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова отчиталась о погашении задолженности за 2019 год России перед Советом Европы в полном объеме. Она также анонсировала выплаты за 2017–2018 годы, которые поступят на счета организации в ближайшее время.