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Выступление Толстого в ПАСЕ прервали криками о «террористической» России
В ходе выступления главы российской делегации Петра Толстого активист начал кричать из зала про «террористическое российское государство». Толстой прервал свое выступление, пока кричавшего не вывели из зала

В ходе выступления главы российской делегации Петра Толстого на дебатах по протестам в ходе выборов в Мосгордуму в Парламентской ассамблее совета Европы активист прервал его выкриками из зала, передает корреспондент РБК.

«Я очень рад тому, что сегодня у России есть возможность в этой ассамблее отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес», — сказал Толстой. В этот момент в зале неизвестный начал кричать: «Террористическое российское государство!»

«Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии», — отметил Толстой. После этого кричавшего выдворили из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, а Толстой продолжил свое выступление.

«Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране и как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России», — сказал он.

Провести дебаты по поводу митингов предложила политгруппа «Альянс либералов и демократов за Европу», ПАСЕ предложение поддержала. Изначально предлагалось провести дискуссию с подготовкой доклада и резолюции, однако позднее формат изменили на текущее обсуждение, которое не предполагает обязывающих рекомендаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле недовольны тем, что внутрироссийские дела обсуждаются где-то еще. При этом он указал, что представители Москвы готовы давать «конструктивные пояснения». Толстой отмечал, что в Москве регулярно проходят акции протеста, и тема этих дебатов выглядит «несколько искусственной». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указывала, что это не вопрос компетенции ПАСЕ, а проявление «предвзятого отношения русофобского меньшинства».

С середины июля в Москве проходили акции в защиту кандидатов, которых не допустили до участия в выборах в Мосгордуму из-за большого процента брака в подписях. Ряд акций не были согласованы с властями и сопровождались задержаниями. После акции 27 июля СК завел дело о массовых беспорядках.

Авторы: Александр Атасунцев, Юлия Выродова
Теги: Петр Толстой, ПАСЕ
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