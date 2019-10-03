Выступление Толстого в ПАСЕ прервали криками о «террористической» России

В ходе выступления главы российской делегации Петра Толстого активист начал кричать из зала про «террористическое российское государство». Толстой прервал свое выступление, пока кричавшего не вывели из зала

В ходе выступления главы российской делегации Петра Толстого на дебатах по протестам в ходе выборов в Мосгордуму в Парламентской ассамблее совета Европы активист прервал его выкриками из зала, передает корреспондент РБК.

«Я очень рад тому, что сегодня у России есть возможность в этой ассамблее отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес», — сказал Толстой. В этот момент в зале неизвестный начал кричать: «Террористическое российское государство!»

«Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии», — отметил Толстой. После этого кричавшего выдворили из зала по указанию спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, а Толстой продолжил свое выступление.

«Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране и как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России», — сказал он.