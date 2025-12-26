 Перейти к основному контенту
Euractiv узнал дедлайн согласования Европой гарантий для Украины

Euractiv: Европа намерена согласовать гарантии безопасности для Украины в январе
Украинские союзники из Европы намерены закончить согласование гарантий безопасности для Украины в январе 2026 года. Представитель Елисейского дворца рассказал о таком желании у Макрона
Владимир Зеленский, Кир Стармер и&nbsp;Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (Фото: Justin Tallis / Getty Images)

Европейские союзники в январе 2026 года соберутся для завершения согласования гарантий безопасности для Украины, сообщил Euractiv представитель Елисейского дворца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы страны «коалиции желающих» завершили в следующем месяце проработку деталей поддержки Украины после прекращения огня, уточнил представитель.

«Украинцы, европейцы и американцы согласны, и мы считаем, что теперь очередь за Россией — дать четкий ответ», — добавил источник.

Ожидается, что в рамках гарантий будут согласованы конкретные процедуры и порядок действий, что даст Украине «четкое» представление о том, как будет выглядеть долгосрочная поддержка, добавил собеседник.

«Коалиция желающих» — это объединение из более чем 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Предыдущая встреча стран — участниц коалиции прошла 11 декабря. Они обсудили гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине после завершения конфликта.

Рябков заявил о реальном приближении разрешения украинского конфликта
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

О запланированных на январь переговорах по гарантиям безопасности для Украины Макрон заявил 24 декабря. Французский лидер подчеркнул, что Киев может рассчитывать на «неизменную поддержку сейчас и в будущем».

В середине декабря лидеры стран ЕС выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что гарантии должны включать создание возглавляемых Европой и поддерживаемых США «многонациональных сил для Украины». По задумке «коалиции желающих», они будут способствовать восстановлению ВСУ, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море.

Позднее, 22 декабря, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей устава НАТО. Американский президент Дональд Трамп подтверждал, что США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, поскольку они необходимы для достижения прекращения конфликта.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американские гарантии безопасности будут представлены в конгрессе США, причем часть документа будет закрытой. Он назвал эти наработки совместными с США. Президент также перечислил желаемые гарантии: финансирование 800-тысячной армии, пакет вооружений, членство в ЕС и создание «коалиции желающих» из 30 стран для поддержки в воздухе, на земле и на море.

Российский президент Владимир Путин согласился, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. В сентябре российский лидер говорил, что Москва будет уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны для России и Украины.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

