Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время

Визит может пройти уже на этой неделе, узнал Kyiv Post. Позднее его подтвердил сам президент Украины. Накануне Зеленский общался по телефону с Уиткоффом и Кушнером

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский в ближайшие дни может отправиться в Соединенные Штаты на переговоры по урегулированию конфликта с Россией, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники. Позднее глава государства в телеграм-канале анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время.

«Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года», — написал Зеленский.

Собеседники Kyiv Post заявили, что Зеленский отправится во Флориду «для важных переговоров в Мар-а-Лаго — потенциальное место встречи с руководством США». Визит может состояться уже 28 декабря.

Мар-а-Лаго — это резиденция президента США Дональда Трампа в южной части города Палм-Бич в штате Флорида.

«У нас есть несколько новых идей. Некоторые документы уже подготовлены. На мой взгляд, они почти готовы. А некоторые документы подготовлены полностью», — сказал Зеленский накануне в своем рождественском обращении. Украинский лидер также отметил, что «предстоящие недели могут быть напряженными» в преддверии Нового года.

Накануне, 25 декабря, Зеленский провел разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

20–21 декабря спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев принял участие в переговорах в Майами с Уиткоффом и Кушнером. Спецпосланник Трампа назвал переговоры продуктивными и конструктивными. Дмитриев по итогам переговоров ответил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.

На встречах стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности и план экономического процветания Украины.

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, но по итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. Помощник президента России Юрий Ушаков допускал недовольство Москвы некоторыми положениями нового мирного плана США и выразил мнение, что этот вариант документа будет ухудшен.

На прямой линии в декабре президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к мирному урегулированию при условии устранения его первопричин, добавив, что Москва не видит готовности к мирным переговорам со стороны Киева.