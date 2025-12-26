 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время

Kyiv Post узнал о возможной поездке Зеленского в резиденцию Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Визит может пройти уже на этой неделе, узнал Kyiv Post. Позднее его подтвердил сам президент Украины. Накануне Зеленский общался по телефону с Уиткоффом и Кушнером
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский в ближайшие дни может отправиться в Соединенные Штаты на переговоры по урегулированию конфликта с Россией, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники. Позднее глава государства в телеграм-канале анонсировал встречу с Трампом в ближайшее время.

«Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года», — написал Зеленский.

Собеседники Kyiv Post заявили, что Зеленский отправится во Флориду «для важных переговоров в Мар-а-Лаго — потенциальное место встречи с руководством США». Визит может состояться уже 28 декабря.

Мар-а-Лаго — это резиденция президента США Дональда Трампа в южной части города Палм-Бич в штате Флорида.

«У нас есть несколько новых идей. Некоторые документы уже подготовлены. На мой взгляд, они почти готовы. А некоторые документы подготовлены полностью», — сказал Зеленский накануне в своем рождественском обращении. Украинский лидер также отметил, что «предстоящие недели могут быть напряженными» в преддверии Нового года.

Зеленский сообщил об «очень хорошем разговоре» с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Владимир Зеленский

Накануне, 25 декабря, Зеленский провел разговор со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

20–21 декабря спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев принял участие в переговорах в Майами с Уиткоффом и Кушнером. Спецпосланник Трампа назвал переговоры продуктивными и конструктивными. Дмитриев по итогам переговоров ответил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.

На встречах стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов, гарантии безопасности и план экономического процветания Украины.

Песков в ответ на статью Bloomberg напомнил о закрытом режиме переговоров
Политика
Дмитрий Песков

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов, но по итогам переговоров в Женеве с представителями Украины и Европы он был значительно переработан и сокращен. Помощник президента России Юрий Ушаков допускал недовольство Москвы некоторыми положениями нового мирного плана США и выразил мнение, что этот вариант документа будет ухудшен.

На прямой линии в декабре президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к мирному урегулированию при условии устранения его первопричин, добавив, что Москва не видит готовности к мирным переговорам со стороны Киева.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

