Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о контроле над Косовцево в Запорожской области

Минобороны: село Косовцево в Запорожской области перешло под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Подразделения группировки «Восток» заняли село Косовцево в Запорожской области, расположенное в 1 км от поселка Терноватое, рядом с границей Днепропетровской области. В 2001 году там проживало 170 человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Косовцево в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Косовцево находится на северо-востоке Запорожской области, рядом с границей Днепропетровской области. В 2 км от него расположена железнодорожная станция Гайчур, в 1 км — поселок Терноватое. В 2001 году численность населения Косовцева составляла 170 человек.

За минувшую неделю подразделения «Востока» заняли Андреевку в Днепропетровской области и Заречное в Запорожской, а также нанесли удары по позициям десяти бригад и четырех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери ВСУ на этом направлении Минобороны России оценило более чем в 1770 военнослужащих.

Минобороны сообщило о контроле над Заречным в Запорожской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»
Накануне ведомство отчитывалось о занятии села Свято-Покровского в ДНР, которое расположено примерно в 6 км от города Северск. О контроле над последним российский Генштаб сообщал 11 декабря.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Запорожская область Минобороны Военная операция на Украине
