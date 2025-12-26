Минобороны сообщило о контроле над Косовцево в Запорожской области

Подразделения группировки «Восток» заняли село Косовцево в Запорожской области, расположенное в 1 км от поселка Терноватое, рядом с границей Днепропетровской области. В 2001 году там проживало 170 человек

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Косовцево в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Косовцево находится на северо-востоке Запорожской области, рядом с границей Днепропетровской области. В 2 км от него расположена железнодорожная станция Гайчур, в 1 км — поселок Терноватое. В 2001 году численность населения Косовцева составляла 170 человек.

За минувшую неделю подразделения «Востока» заняли Андреевку в Днепропетровской области и Заречное в Запорожской, а также нанесли удары по позициям десяти бригад и четырех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери ВСУ на этом направлении Минобороны России оценило более чем в 1770 военнослужащих.

