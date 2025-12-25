Минобороны сообщило о взятии села Свято-Покровского в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Свято-Покровское в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Село Свято-Покровское расположено на северо-востоке ДНР, примерно в 6 км южнее города Северск, о контроле над которым российский Генштаб сообщал 11 декабря. По состоянию на 2001 год, численность населения Свято-Покровского составляла 542 человека.
За минувшие сутки подразделения «Южной» группировки войск также нанесли удары по позициям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка в ДНР. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли на этом направлении более 215 военнослужащих.
Материал дополняется
