Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии села Свято-Покровского в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Свято-Покровское в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Село Свято-Покровское расположено на северо-востоке ДНР, примерно в 6 км южнее города Северск, о контроле над которым российский Генштаб сообщал 11 декабря. По состоянию на 2001 год, численность населения Свято-Покровского составляла 542 человека.

За минувшие сутки подразделения «Южной» группировки войск также нанесли удары по позициям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка в ДНР. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли на этом направлении более 215 военнослужащих.

Материал дополняется

