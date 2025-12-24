Минобороны сообщило о контроле над Заречным в Запорожской области
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Заречное в Запорожской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».
Село Заречное находится на левом берегу реки Гайчур на границе Запорожской и Днепропетровской областей. В 500 м от него расположено село Песчаное, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 15 декабря. По состоянию на 2001 год в Заречном проживало 14 человек.
Накануне ведомство отчитывалось о контроле над селами Прилипка и Андреевка в Харьковской и Днепропетровской областях.
