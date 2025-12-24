 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о контроле над Заречным в Запорожской области

Минобороны: село Заречное в Запорожской области перешло под контроль России
Сюжет
Военная операция на Украине
Подразделения группировки войск «Восток» заняли село Заречное, расположенное на левом берегу реки Гайчур рядом с границей Днепропетровской области. В 500 м от него находится Песчаное, о контроле над которым сообщали 15 декабря
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Заречное в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Заречное находится на левом берегу реки Гайчур на границе Запорожской и Днепропетровской областей. В 500 м от него расположено село Песчаное, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 15 декабря. По состоянию на 2001 год в Заречном проживало 14 человек.

Армия России заняла два села в Харьковской и Днепропетровской областях
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»
За минувшие сутки подразделения «Востока» также нанесли удары по позициям восьми бригад и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Терноватое, Воздвижевка, Придорожное, Любицкое и Гуляй-Поле в Запорожской области, Гавриловка, Александровка и Покровское в Днепропетровской области. По данным Минобороны России, в зоне действия группировки ВСУ потеряли до 245 военнослужащих.

Накануне ведомство отчитывалось о контроле над селами Прилипка и Андреевка в Харьковской и Днепропетровской областях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны Запорожская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
Два человека погибли при атаках беспилотников в Запорожской области
Политика
Часть Запорожской области осталась без электричества
Общество
Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В кипрском клубе опровергли информацию о переходе их тренера в «Спартак» Спорт, 13:55
Верфь «Звезда» передала заказчику первый в России СПГ-танкер-ледокол Отрасли, 13:51
В «Синаре» спрогнозировали рост курса доллара до ₽95 в 2026 году Инвестиции, 13:34
Немецкий футболист погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъемника Спорт, 13:32
Медведев назвал число набранных в войска в 2025 году контрактников Политика, 13:30
Кроссовер Jaecoo J7 получит новую версию в России Авто, 13:21
Как выбрать подарок близким с помощью нейросети: подборка промптов и ИИ Социальная экономика, 13:20
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
В Кремле ответили на амбиции Польши по вступлению в G20 Политика, 13:18
В Кремле прокомментировали сигналы о возобновлении диалога с Францией Политика, 13:16
В России состоялась премьера нового кроссовера Jaecoo J6 Авто, 13:16
Германия испытала свою технологию роя дронов Политика, 13:11
Сотрудники молчат: 6 страхов, которые мешают им делиться своим мнением Образование, 13:11
Стал известен преемник Андрея Тихонова в «Енисее» Спорт, 13:08
Зеленский рассказал о планах привлечь $800 млрд на восстановление Украины Политика, 13:06