Минобороны сообщило о контроле над Заречным в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» заняли село Заречное, расположенное на левом берегу реки Гайчур рядом с границей Днепропетровской области. В 500 м от него находится Песчаное, о контроле над которым сообщали 15 декабря

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Заречное в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Заречное находится на левом берегу реки Гайчур на границе Запорожской и Днепропетровской областей. В 500 м от него расположено село Песчаное, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 15 декабря. По состоянию на 2001 год в Заречном проживало 14 человек.

За минувшие сутки подразделения «Востока» также нанесли удары по позициям восьми бригад и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Терноватое, Воздвижевка, Придорожное, Любицкое и Гуляй-Поле в Запорожской области, Гавриловка, Александровка и Покровское в Днепропетровской области. По данным Минобороны России, в зоне действия группировки ВСУ потеряли до 245 военнослужащих.

Накануне ведомство отчитывалось о контроле над селами Прилипка и Андреевка в Харьковской и Днепропетровской областях.