Война санкций⁠,
0

Китай ввел санкции против США из-за продажи оружия Тайваню

Сюжет
Война санкций
Китай назвал решение США продать Тайваню крупнейшую партию оружия нарушением принципа «одного Китая» и вмешательством во внутренние дела. Под санкции попали 20 компаний и десять топ-менеджеров оборонных корпораций
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Китай ввел ответные ограничительные меры в отношении 20 военно-промышленных компаний из США за продажу оружия Тайваню. Об этом сообщает китайский МИД.

Там напомнили, что США недавно объявили «о масштабной продаже оружия Тайваню». Пекин счел это серьезным нарушением принципа «одного Китая» и трех совместных китайско-американских коммюнике.

Кроме того, решение является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность государства, заявили в МИДе.

США продадут Тайваню крупнейшую партию оружия
Политика
Система HIMARS

Китай в соответствии с местным законом о противодействии иностранным санкциям «принял решение ввести ответные меры против следующих предприятий и их руководителей, связанных с американской военной промышленностью»:

  • Northrop Grumman Systems;
  • L3 Harris Marine Services;
  • Boeing St. Louis;
  • Blue Power Technologies;
  • Submarine Technologies
  • Gibbs & Cox;
  • Advanced Acoustic Concepts LLC;
  • Reconnaissance Boat LLC;
  • High Point Aeronautics;
  • Interleix;
  • Lazarus Artificial Intelligence и других.

Их движимое и недвижимое имущество, а также другие активы на территории Китая заморожены, а китайским организациям и частным лицам запрещается совершать с ними сделки или сотрудничать с ними другим образом.

Также санкции введены против десяти топ-менеджеров компаний, в том числе:

  • Палмера Лаки (основатель Anduril Corporation);
  • Джона Кантильона (вице-президент L3 Harris Technologies);
  • Майкла Канновиля (президент и генеральный директор Advanced Acoustic Concepts LLC);
  • Джона Куммера (президент и генеральный директор VSE Corporation);
  • Митча Макдональда (президент Teal Drones);
  • Аншумана Роя (основатель и генеральный директор Diamond Power) и других лиц.

Администрация президента США Дональда Трампа 18 декабря одобрила продажу оружия, техники и оборонных услуг Тайваню на $11,1 млрд. Как отмечал Reuters, это крупнейший из пакетов вооружений, предоставленных Вашингтоном Тайбэю. Это вторая поставка оружия Тайваню с момента возвращения Трампа в Белый дом. США объявили о ней на фоне усиления военного и дипломатического давления Китая на Тайвань, уточняло издание.

В пакет вошли восемь контрактов на 82 системы HIMARS и 420 ракет ATACMS на сумму более $4 млрд, а также 60 самоходных гаубиц и сопутствующее оборудование еще на $4 млрд. Тайвань получит дроны на $1 млрд, программное обеспечение на $1 млрд, противотанковые ракеты Javelin и TOW на $700 млн, запчасти для вертолетов на $96 млн и комплекты для модернизации ракет Harpoon на $91 млн.

Госдепартамент США заявил, что поставки служат «национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США», помогут повысить безопасность Тайваня и поспособствуют «поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе».

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов. Пекин считает остров своей территорией. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Тайбэем, но США продают ему оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем, предусматривающего поставки для самообороны. Увеличение помощи острову предусмотрено в законе об оборонном бюджете США на 2026 финансовый год. Трамп уже подписал его.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай санкции США Тайвань
