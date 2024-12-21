Песков объяснил предложение Путина Западу о дуэли с «Орешником»

Орешник опережает все существующее оружие на поколение, хотя не является ядерным, это «абсолютная революция», заявил Песков. Президент имел ввиду это, когда говорил о возможности провести «дуэль» с Западом, пояснил он

Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press)

Российская ракетная система «Орешник» — «абсолютная революция» в технологиях вооружения, она на поколение опережает все существующее оружие, при этом не будучи ядерной. Президент России Владимир Путин имел ввиду именно это, когда предложил провести дуэль, выбрав объект для поражения. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О возможности такой дуэли президент имел в виду, что это оружие на поколение опережает все существующее вооружение, не будучи ядерным вооружением. Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения. Именно об этом говорил президент», — сообщил Песков.

Он напомнил о своих словах, что предложение российского президента было ответом на утверждения об уязвимости ракетной системы «Орешник».

«Это же был ответ на вопрос. Вопрос был в том, что эксперты на Западе утверждают, что у этой системы вооружения есть уязвимости», — объяснил он.

19 декабря Путин в ходе прямой линии предложил западным странам: «Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником», и посмотрим, что будет».

Президент подчеркнул, что «Орешник» — новейшая российская разработка, опирающаяся на многолетний конструкторский опыт, но это не модифицированная советская ракета.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Путин. На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано. В настоящее время «Орешник» — единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.

О первом применении «Орешника» российский президент сообщил 21 ноября. Удар был нанесен «по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», заявил он. Путин назвал это ответом на удары дальнобойными ракетами американского и британского производства — ATACMS и Storm Shadow — по военным объектам в Брянской и Курской областях.

Позже, рассуждая о технических характеристиках ракеты, Путин рассказал, что эффект от группового применения «Орешников» может быть сопоставим с разрушениями от ядерного оружия. «В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «Орехов» гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — отмечал он.