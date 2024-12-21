 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков объяснил предложение Путина Западу о дуэли с «Орешником»

Песков: «Орешник» на поколение опережает существующее вооружение
Сюжет
Военная операция на Украине
Орешник опережает все существующее оружие на поколение, хотя не является ядерным, это «абсолютная революция», заявил Песков. Президент имел ввиду это, когда говорил о возможности провести «дуэль» с Западом, пояснил он
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press)

Российская ракетная система «Орешник» — «абсолютная революция» в технологиях вооружения, она на поколение опережает все существующее оружие, при этом не будучи ядерной. Президент России Владимир Путин имел ввиду именно это, когда предложил провести дуэль, выбрав объект для поражения. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«О возможности такой дуэли президент имел в виду, что это оружие на поколение опережает все существующее вооружение, не будучи ядерным вооружением. Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения. Именно об этом говорил президент», — сообщил Песков.

Путин назвал, где может пройти дуэль «Орешника» и западных систем ПВО
Политика
Владимир Путин

Он напомнил о своих словах, что предложение российского президента было ответом на утверждения об уязвимости ракетной системы «Орешник».

«Это же был ответ на вопрос. Вопрос был в том, что эксперты на Западе утверждают, что у этой системы вооружения есть уязвимости», — объяснил он.

19 декабря Путин в ходе прямой линии предложил западным странам: «Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником», и посмотрим, что будет».

Президент подчеркнул, что «Орешник» — новейшая российская разработка, опирающаяся на многолетний конструкторский опыт, но это не модифицированная советская ракета.

«Орешник» — это российская баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Путин. На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.

В настоящее время «Орешник» — единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.

 О первом применении «Орешника» российский президент сообщил 21 ноября. Удар был нанесен «по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», заявил он. Путин назвал это ответом на удары дальнобойными ракетами американского и британского производства — ATACMS и Storm Shadow — по военным объектам в Брянской и Курской областях.

Позже, рассуждая о технических характеристиках ракеты, Путин рассказал, что эффект от группового применения «Орешников» может быть сопоставим с разрушениями от ядерного оружия. «В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «Орехов» гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — отмечал он.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин Дмитрий Песков «Орешник»
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль объяснил слова Путина про дуэль с «Орешником»
Политика
Путин назвал, где может пройти дуэль «Орешника» и западных систем ПВО
Политика
Кадыров попросил Путина разрешить ему выбрать цель для удара «Орешником»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Следствие назвало возможный мотив подозреваемого в теракте в МагдебургеОбщество, 02:54
Усик второй раз подряд победил Фьюри в чемпионском боюСпорт, 02:36
В Орловской области из-за дрона загорелся объект топливной инфраструктурыПолитика, 02:26
Вооруженные группировки объединят и отдадут в подчинение Минобороны СирииПолитика, 02:20
В Николаеве произошли взрывыПолитика, 01:57
WP узнала о послании Турции к России после начала свержения АсадаПолитика, 01:41
МИД призвал Румынию взять обратно слова о вмешательстве России в выборыПолитика, 01:41
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 01:23
Глава ЦРУ посетил Украину с последним визитомПолитика, 01:13
В Петербурге задержали еще одного пенсионера за поджог банкоматовОбщество, 01:10
В Казани объяснили взрыв ликвидацией последствий атаки дроновПолитика, 00:44
Курские власти сообщили о сбитой украинской ракетеПолитика, 00:36
США нанесли удар по столице ЙеменаПолитика, 00:30
В Анапе женщина запустила салют возле ОМВД и попыталась поджечь банкоматыОбщество, 00:25