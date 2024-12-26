Лукашенко поделился содержанием разговора с Путиным на саммите СНГ

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поделился тематикой личного разговора с президентом России Владимиром Путиным на саммите Содружества независимых государств (СНГ). Об этом он заявил белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Когда старший брат с младшим встречается... тематика слишком обширная, поэтому говорили обо всем. И о личном, и государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных», — рассказал Лукашенко.

Как отметила журналистка, разговор глав государств длился полтора часа, Лукашенко эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Президент Белоруссии также добавил, что передал Путину приветы с Ближнего Востока, подробности Лукашенко рассказывать не стал.

Неформальный саммит стран — участниц СНГ начался в курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области накануне. Традиционно встреча лидеров стран содружества проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге.

На саммите собрались главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Лидеры Армении и Азербайджана отсутствовали.