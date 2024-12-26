Бельгийца заочно приговорили к шести годам за участие в легионе ВСУ
Московский городской суд заочно приговорил 25-летнего бельгийца Джетмира Хусейна к шести годам колонии общего режима по делу о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК), сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По версии обвинения, в марте 2022 года Хусейн прибыл на тренировочную базу интернационального легиона территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львовской области. «Желая получить материальное вознаграждение, он вступил в интернациональный легион в качестве наемника, прошел военную подготовку и дал согласие на свое участие в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Там подчеркнули, что Хусейн не имеет гражданства «Украины, ДНР, ЛНР и Российской Федерации». Его признали виновным по делу о наемничестве, максимальное наказание по вменяемой статье — 15 лет лишения свободы.
Обвиняемый находится в международном розыске и отсутствовал на рассмотрении дела. В отношении него также заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
объявил о формировании интернационального легиона в составе ВСУ из иностранных добровольцев. Спустя год The New York Times писала, что вместо заявленных властями 20 тыс. солдат там состоят порядка 1,5 тыс. В октябре 2024-го директор ФСБ Александр Бортников оценивал численность интернационального легиона ВСУ примерно в 18 тыс. человек из 85 стран.
Как уточняли в Минобороны России, в боевых действиях на стороне Украины принимают участие граждане США, Великобритании, Польши, Канады и других западных стран. В Кремле исключали изменения хода конфликта из-за привлечения наемников в ВСУ.
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