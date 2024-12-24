СК возбудил уголовное дело в отношении наемника Очерхаджиева из Норвегии

Аслан Очерхаджиев (Фото: Следственный комитет Российской Федерации / Telegram)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наемника на службе у украинской армии из Норвегии Аслана Очерхаджиева, сообщила пресс-служба ведомства.



Его заочно подозревают в совершении террористического акта и наемничестве — п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса России соответственно.

По версии следствия, Очерхаджиев участвовал во вторжении в Курскую область в августе 2024 года. После вторжения он и другие наемники, «преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, совершали преступления против мирного населения», говорится в публикации ведомства.

Следователи ищут Очерхаджиева и его соучастников.

10 декабря за участие в конфликте на Украине и вторжение в Курскую область суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайана. Его объявили в международный розыск.

16 декабря российский дипломат Юлия Жданова сообщила, что Россия ликвидировала около 6,5 тыс. из 15 тыс. прибывших на Украину иностранных наемников. По ее словам, на Украину с целью выступить на стороне ВСУ приехали военные из 110 стран. Большинство мужчин — граждане Польши, США и Грузии.