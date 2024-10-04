Бортников сообщил о 18 тыс. участников интернационального легиона ВСУ

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В интернациональном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют около 18 тыс. иностранцев, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане. Об этом сообщает ТАСС.

В составе легиона в боевых действиях участвуют наемники из 85 стран, отметил Бортников.

«Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики. <...> Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведется в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы», — сообщил глава ФСБ.

Кроме того, в последнее время отмечается рост числа наемников в рядах украинской армии из стран Латинской Америки, добавил Бортников. По словам руководителя ведомства, новых участников интернационального легиона вербуют украинские диппредставительства в разных государствах.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

О создании интернационального легиона территориальной обороны украинский президент Владимир Зеленский объявил через несколько дней после начала Россией военной операции, это было сделано для привлечения добровольцев из-за рубежа. В Минобороны России заявляли, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют наемники из ряда западных стран: США, Великобритании, Польши, Канады и других. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, привлечение Украиной наемников не сможет изменить ход боевых действий.

В конце сентября Мосгорсуд начал рассмотрение дела воевавшего за ВСУ 72-летнего американца Стефана Хаббарда. Его обвинили по ст. 353 Уголовного кодекса России — участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы. По информации прокуратуры, за участие в боевых действиях американец получал в месяц $1 тыс.