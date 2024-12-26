Кубань попросила федеральной помощи в ликвидации разлива мазута

По оценке Минприроды, после крушения танкеров в море вытекло порядка 4 тыс. т мазута. Глава Кубани заявил, что уже собрано более 30 тыс. т загрязненного грунта, а также обратился к главе МЧС с просьбой о федеральной помощи

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Краснодарскому краю нужна федеральная помощь в ликвидации разлива мазута на побережье Черного моря, с соответствующей просьбой уже обратились к министру чрезвычайных ситуаций Александру Куренкову. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Он также опубликовал видео, на котором вместе с Куренковым осматривает один из загрязненных пляжей.

По словам Кондратьева, на сегодняшний день собрано более 30 тыс. т загрязненного грунта, «но, по предварительным подсчетам, объем может увеличиться до 200 тыс. т».

«Сегодня важно наладить систему его утилизации. На переработку песок с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они работают в ежедневном режиме на предельной мощности, но для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта им потребуется много времени», — отметил губернатор.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. В Минприроды 20 декабря оценивали объем вытекшего мазута в 4 тыс. т. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае. В российских регионах ввели режим ЧС краевого уровня.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что часть мазута с танкеров в Черном море, оказавшаяся на дне, в мае при определенных температурах может снова подняться. Он назвал произошедшее «экологической бедой». По его словам, почти 40% топлива вытекло.

По факту крушения судов было возбуждено уголовное дело. Как отмечали в Минтрансе, танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории Керченского пролива. В ходе проверки у нескольких судов ЗАО «Волгатранснефть» не оказалось лицензии на перевозку опасных грузов.