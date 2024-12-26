Лавров: перемирие с Украиной было бы путем в никуда

Москва раскрыла, на что надеется в переговорах с Трампом по Украине

Администрации Трампа нужно вникнуть «в первопричины конфликта», заявил Лавров. Россия не хочет «пустых разговоров», ей нужны юридические договоренности, в том числе о нерасширении НАТО на восток

Дональд Трамп (Фото: Cheney Orr / Reuters)

Россия готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа об Украине, в том числе с его будущим спецпосланником Китом Келлогом, в Москве надеются, что Белый дом вникнет в «первопричины конфликта». Об этом сообщил на пресс-конференции глава МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

По мнению министра, перемирие — «это путь в никуда», Москву не устроят «пустые разговоры». России нужны юридические договоренности, которые будут фиксировать условия обеспечения безопасности страны, в частности, нерасширение НАТО на восток, подчеркнул он. Накануне глава МИДа уже заявлял, что Москву не устроит перемирие, и надо работать «над окончательным, полноценным, закрепленным юридически, долгосрочным урегулированием проблем в Европе, включая украинский кризис».

«Это не предварительные условия, а это требование выполнить то, о чем раньше договаривались», — сказал Лавров на сегодняшней пресс-конференции. Министр добавил, что Россия готова к переговорам, если они будут «по сути».

Комментируя слова Келлога о том, что Минские соглашения 2014–2015 годов были попыткой урегулировать конфликт России и Украины, Лавров заявил, что это была не попытка, а план, который одобрили в Совете Безопасности ООН. Министр посоветовал посланнику Трампа «поглубже в этом разобраться».

Глава МИДа прежде заявлял, что Россия «не испытывала и не испытывает никаких иллюзий» по поводу начала переговоров Москвы и Киева при Трампе. Кремль также призывал не возлагать надежд на скорое урегулирование после возвращения республиканца в Белый дом, а дождаться конкретных шагов. «Поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию», — заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Трамп, обещавший «очень усердно» работать над завершением боевых действий, в этом году несколько раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и говорил, что ждет разговора с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования. Последний отмечал, что готов к встрече, но, как сказали в Кремле, «пока никаких реальных импульсов» на этот счет не было.

В числе условий, которые Путин в июне перечислил для начала диалога, — вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от присоединения к НАТО и подтверждение ее безъядерного статуса, а также снятие санкций. Киев назвал их ультиматумом. Украина требует полного вывода российских войск и настаивает на реализации других пунктов «формулы мира», которую Москва считает неприемлемой.