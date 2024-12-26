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Политика ,  
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В Казахстане назвали спекуляцией данные об обстреле упавшего лайнера

Спикер сената Ашимбаев: данные об обстреле упавшего лайнера — спекуляция
Накануне близ аэропорта Актау разбился следовавший в Грозный самолет, погибли 38 человек. После катастрофы в Сети появились видео с повреждениями на хвостовой части самолета
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Сообщения о возможных причинах появления отверстий на самолете рейса Баку — Грозный, потерпевшего крушение накануне близ аэропорта Актау, являются спекуляцией, необходимо дождаться завершения расследования. Об этом заявил спикер сената Казахстана (верхняя палата парламента) Маулен Ашимбаев, передает Tengrinews.

Так он ответил на вопросы о видео и фото, на которых показаны уцелевшие части самолета. На них, как писала Orda, видны повреждения, «похожие на следы от обстрелов». Ашимбаев отметил, что ни характер повреждений разбившегося лайнера, ни причины катастрофы «сейчас неизвестны». В настоящее время этими вопросами занимается специальная комиссия, в которую входят представители Казахстана, Азербайджана и России.

«И сразу делать какие-то выводы по фотографиям — это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки, мне кажется, сейчас неправильно и неэтично», — сказал Ашимбаев, отвечая на вопрос о возможном обстреле самолета.

Он подчеркнул, что в рамках расследования будут собраны и изучены все данные с места катастрофы, включая черные ящики, после чего результаты будут опубликованы.

Ранее об отверстиях на уцелевших частях самолета журналисты спрашивали вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева. Он также заявил, что преждевременно делать какие-либо выводы. Пассажиры, которые летели на самолете, рассказывали о взрыве, который слышали во время полета. Так, выживший Субхонкул Рахимов говорил RT, что пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном, в регионе был сильный туман. «В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела», — сказал он. Другой пассажир, Заур Мамедов, тоже говорил, что «была пара взрывов, не знаю, что стрельнуло, ну а потом пару часов летели — и упали», говорил он RT.

Выжившие при крушении самолета рассказали о взрывах после попытки посадки
Общество
Фото:Azamat Sarsenbayev / Reuters

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку — Грозный, запросил вход в воздушное пространство Казахстана около 11:00 по местному времени (9:00 мск), подав сигнал об аварийной ситуации. В 11:28 с ним была потеряна связь, в 11:37 самолет столкнулся с землей, сообщали ранее власти Казахстана.

В Актау самолет перенаправили из Махачкалы, куда его, в свою очередь, перенаправили из аэропорта Грозного. Причиной, как заявляли в аэропорту столицы Чечни, стал густой туман. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за столкновения лайнера с птицами, полагают в Azerbaijan Airlines. Как писала Orda со ссылкой на очевидцев, птица попала в двигатель, после чего на борту взорвался кислородный баллон, и люди начали терять сознание. О «взрыве баллона» сообщало и управление здравоохранения Мангистауской области.

«Предварительно: после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау», — сообщали в Росавиации.

В Казахстане назвали спекуляцией данные об обстреле упавшего лайнера
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На борту находились 67 человек — 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 из них погибли, а 29 выжили. Все пострадавшие находятся в больнице. Среди выживших девять россиян — всего на борту их было 16, оставшиеся семь погибли. В России, Азербайджане и Казахстане после крушения самолета возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.

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