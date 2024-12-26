Bloomberg увидел риск для Си, если Трамп решится на сближение с Путиным

Агентство считает, что Си Цзиньпин может столкнуться с дилеммой, если Трамп сблизится с Москвой в рамках усиления борьбы с Китаем. И Путин, и лидер КНР подчеркивали, что отношения двух стран не направлены против кого-то

Си Цзиньпин (Фото: Wagner Meier / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин, чья страна уже два года борется с экономическим спадом, может столкнуться с еще бо́льшим «штормом» после прихода к власти в США Дональда Трампа (вступит в должность 20 января), пишет Bloomberg, анализируя предвыборные обещания республиканца. По данным агентства, Си Цзиньпину грозит одновременно пять вызовов.

Одной из главных угроз для председателя КНР является потенциальное введение Вашингтоном пошлин на китайский импорт, которые Трамп обещал поднять до 60%. Фактически это «приведет к быстрому и хаотичному» расколу двусторонней торговли», которая в 2023 году составила более $570 млрд, отмечает агентство. Также США могут ужесточить экспортный контроль за передовыми технологиями, что еще больше будет мешать прогрессу Китая в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, полупроводников и др.

Bloomberg указывает, что в 2024 году, когда экономика Китая «скована чрезмерно высоким долгом», дефляцией и кризисом в сфере недвижимости, ситуация для Си может быть еще более опасная, чем в 2018-м, когда Трамп впервые пришел к власти. Агентство не исключает, что «ястребы» в новом кабинете республиканца примут более агрессивную тактику в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря, что может спровоцировать новый виток противостояния сверхдержав, сравнимый с Карибским кризисом 1962 года.

Еще одним «критическим испытанием» для китайского лидера станет внутренняя экономика и попытки ее переориентации: Си Цзиньпин продолжает поиск новых моделей роста, а торговая война с США может побудить его перейти от опоры на инвестиции и экспорта к потреблению домохозяйств, отмечает агентство.

Следующей потенциальной проблемой Си Цзиньпина Bloomberg называет его геополитические амбиции и способность сохранять «гибкость». Агентство напоминает, что китайская политика «принуждения» в отношении своих соседей в последние годы сблизила их с США. Однако если Трамп введет 10-процентные пошлины для союзников в Восточной Азии, чтобы покрыть затраты на военное развертывание Вашингтона в регионе, то уже сам республиканец рискует «подорвать эти связи». Чтобы добиться расположения соседей, Китаю придется умерить свои морские претензии сделать свой рынок более открытым и положить конец «запугиванию серой зоной» в спорных водах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, отмечает агентство.

Также важным для Си станет поиск способа сыграть «позитивную роль» в прекращении конфликта на Украине. Bloomberg указывает, что давление на Владимира Путина с целью принятия менее выгодных условий может поставить под угрозу их «беспредельную» дружбу. Однако и поддержка непримиримой позиции российского лидера может испортить и без того сложные отношения с США и Европой. «Удовлетворить всех будет почти невозможно, но это жизненно необходимо», — говорится в материале.

В противном случае Си может столкнуться с некогда немыслимой дилеммой — возможностью дипломатического разворота Вашингтона, предусматривающего «поездку Трампа в Москву» с целью расколоть союз России и Китая. Но такая идея, предупреждает Bloomberg, может оказаться непреодолимой как для будущего президента, так и для «ястребов» в его команде. С другой стороны, это может стать «двойным ударом» по Пекину: стратегическое партнерство Си с Путиным будет серьезно подорвано, а США высвободят огромные ресурсы и энергию для усиления своего соперничества с Китаем, заключил Bloomberg.

И Путин, и Си Цзиньпин неоднократно сообщали о дружеских отношениях и подчеркивали, что партнерство двух стран является гармоничным и не направлено против кого-либо. Так, в ходе встречи с российским лидером этой весной Си заявил, что отношения Москвы и Пекина «закалились в тяжелых условиях» и стали эталоном отношений крупных держав и соседей. Тогда же лидеры подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Оно приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между странами. Путин отмечал, что СССР стал первой страной, признавшей Китай.

Вместе с тем российский лидер говорил, что считает сотрудничество с Китаем одним из основных стабилизирующих факторов в мире. По его мнению, российско-китайские отношения вступили в новую эпоху и находятся на самом высоком уровне расцвета за всю историю. Путин отдельно выражал КНР признательность за «взвешенную линию» в отношении конфликта на Украине. По его словам, Китай понимает «предысторию и подлинные причины» происходящих событий.