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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан выслал двух сотрудников посольства Франции

Азербайджан объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции
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Конфликт Армении и Азербайджана
В МИД Азербайджана вызвали посла Франции в Баку Анн Бульон и вручили ей протест в связи с действиями двух сотрудников французского посольства. В ведомстве не раскрыли, в чем их обвинили
Здание МИД Азербайджана
Здание МИД Азербайджана (Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости)

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Франции в Баку и предписал им в течение 48 часов покинуть республику, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В азербайджанском МИДе сообщили, что 26 декабря вызвали посла Франции в республике Анн Бульон, ей вручили «решительный протест в связи с действиями двух сотрудников посольства Франции, которые были несовместимы с их дипломатическим статусом и противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

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Фото:Alex McBride / Getty Images

Правительство Азербайджана объявило этих сотрудников персонами нон грата и потребовало у них покинуть территорию страны в течение 48 часов. В ведомстве проинформировали об этом демарше посла Франции, а также прочли ей «соответствующую вербальную ноту».

В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в нарушении стабильности на Южном Кавказе и подготовке почвы для новой войны в регионе. По его словам, Париж «проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе». С аналогичными обвинениями в адрес Франции Алиев выступал неоднократно.

Месяцем ранее глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о готовности заключить договор о предоставлении военной техники Еревану.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, в результате которой республика объявила о прекращении своего существования. Баку и Степанакерт достигли соглашения о прекращении огня, которое включало пункты о разоружении воинских формирований региона и юридическом оформлении Карабаха как части Азербайджана. К 1 октября 2023 года вооруженные формирования непризнанной республики сдали около 14 млн боеприпасов. После этого в Армению вынужденно переехали свыше 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

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Азербайджан Франция высылка дипломатов
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