Армения и Азербайджан провели обмен военнопленными по формуле «2 на 32»

Армения и Азербайджан обменялись военнопленными по формуле «2 на 32»

Фото: Alex McBride / Getty Images

Армения и Азербайджан провели на границе обмен военнопленными, Баку освободил 32 армянских военных, Ереван — двух азербайджанцев, сообщила пресс-служба Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«<...> руководствуясь принципами гуманизма и в качестве взаимного доверия, была достигнута договоренность об освобождении 32 армянских военнослужащих азербайджанской стороной и 2 азербайджанских военнослужащих армянской стороной», — говорится в сообщении.

Как уточнили в азербайджанской госкомиссии, обмен пленными произошел после того, как Международный комитет Красного Креста провел состояние здоровья задержанных и признал его удовлетворительным. «В процессе передачи военнослужащих инцидентов не было», — добавили в ведомстве.

По данным агентства Azertag, в ходе обмена были освобождены двое военнослужащих Азербайджана — 20-летний Гусейн Ахундов и 19-летний Агшин Бабиров. Они пропали без вести в апреле на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахичеванской республики.

7 декабря Азербайджан и Армения договорились о взаимном освобождении части пленных и заключенных в рамках мер по урегулированию конфликта. Обмен как раз запланировали провести по формуле «2 на 32». Однако еще в конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагал обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных по принципу «всех на всех».

Агентство «Новости-Армения» со ссылкой на данные армянских правозащитников сообщало, что в Азербайджане после военных действий 2020 года находятся в плену не менее 113 армян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2021 году говорил, что Баку вернул всех армянских военнопленных, а оставшиеся 60 человек не попадают под эту категорию. По его словам, они совершали атаки как на азербайджанских военнослужащих, так и на мирных граждан.