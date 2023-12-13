Армения и Азербайджан обменялись военнопленными по формуле «2 на 32»
Армения и Азербайджан провели на границе обмен военнопленными, Баку освободил 32 армянских военных, Ереван — двух азербайджанцев, сообщила пресс-служба Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
«<...> руководствуясь принципами гуманизма и в качестве взаимного доверия, была достигнута договоренность об освобождении 32 армянских военнослужащих азербайджанской стороной и 2 азербайджанских военнослужащих армянской стороной», — говорится в сообщении.
Как уточнили в азербайджанской госкомиссии, обмен пленными произошел после того, как Международный комитет Красного Креста провел состояние здоровья задержанных и признал его удовлетворительным. «В процессе передачи военнослужащих инцидентов не было», — добавили в ведомстве.
По данным агентства Azertag, в ходе обмена были освобождены двое военнослужащих Азербайджана — 20-летний Гусейн Ахундов и 19-летний Агшин Бабиров. Они пропали без вести в апреле на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахичеванской республики.
7 декабря Азербайджан и Армения договорились о взаимном освобождении части пленных и заключенных в рамках мер по урегулированию конфликта. Обмен как раз запланировали провести по формуле «2 на 32». Однако еще в конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагал обменять осужденных азербайджанцев на армянских пленных по принципу «всех на всех».
Агентство «Новости-Армения» со ссылкой на данные армянских правозащитников сообщало, что в Азербайджане после военных действий 2020 года находятся в плену не менее 113 армян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в 2021 году говорил, что Баку вернул всех армянских военнопленных, а оставшиеся 60 человек не попадают под эту категорию. По его словам, они совершали атаки как на азербайджанских военнослужащих, так и на мирных граждан.
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