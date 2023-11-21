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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев обвинил Францию в подготовке почвы для новой войны на Южном Кавказе

Президент Алиев: Франция готовит почву для новой войны на Южном Кавказе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: EPA / ТАСС)

Франция нарушает стабильность на Южном Кавказе и готовит почву для новой войны в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в приветственном слове на конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие».

По словам Алиева, Франция дестабилизирует не только свои прошлые и нынешние колонии, но и Южный Кавказ. «Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе», — цитирует Алиева «Азертадж».

Он отметил, что Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совбеза ООН: проводит «предвзятую, необъективную политику» и занимается «геополитическими интригами».

Алиев возложил на Францию вину за возможную напряженность с Арменией
Политика
Ильхам Алиев

Алиев не первый раз называет Францию возможным виновником обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Так, в начале октября 2023 года он заявил, что передача Парижем вооружения Еревану — подход, служащий «не миру, а новому противостоянию».

5 октября в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества прошла встреча, посвященная нормализации армяно-азербайджанских отношений. В ней приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На встречу не приехали Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Bloomberg сообщил, что президент Азербайджана отказался от участия после решения Турции не приезжать на встречу.

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После этого Макрон обвинил Баку в нарушении международного права. Алиев назвал это «примером лицемерия», отметив, что Париж выступал против участия Анкары, и призвал Францию «положить конец коварной политике», которая препятствует миру в регионе.

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Персоны
Ильхам Алиев Кавказ Франция Армения Азербайджан
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана

24 декабря 1961 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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