Алиев обвинил Францию в подготовке почвы для новой войны на Южном Кавказе

Ильхам Алиев (Фото: EPA / ТАСС)

Франция нарушает стабильность на Южном Кавказе и готовит почву для новой войны в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в приветственном слове на конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие».

По словам Алиева, Франция дестабилизирует не только свои прошлые и нынешние колонии, но и Южный Кавказ. «Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе», — цитирует Алиева «Азертадж».

Он отметил, что Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совбеза ООН: проводит «предвзятую, необъективную политику» и занимается «геополитическими интригами».

Алиев не первый раз называет Францию возможным виновником обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Так, в начале октября 2023 года он заявил, что передача Парижем вооружения Еревану — подход, служащий «не миру, а новому противостоянию».

5 октября в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества прошла встреча, посвященная нормализации армяно-азербайджанских отношений. В ней приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На встречу не приехали Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Bloomberg сообщил, что президент Азербайджана отказался от участия после решения Турции не приезжать на встречу.

После этого Макрон обвинил Баку в нарушении международного права. Алиев назвал это «примером лицемерия», отметив, что Париж выступал против участия Анкары, и призвал Францию «положить конец коварной политике», которая препятствует миру в регионе.