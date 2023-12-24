Число погибших в войне с ХАМАС израильских военных достигло 485

Сектор Газа (Фото: XinHua / Global Look Press)

За последние сутки 23 декабря в войне с ХАМАС погибли девять израильских военных, сообщается на сайте Армии обороны Израиля. Таким образом, общее число погибших с 7 октября израильских военных достигло 485.

Так, 23 декабря во время боевых действий в секторе Газа погибли 22-летний капитан Ошри Моше Бочак, 28-летний Элияху Меир Оана, 30-летний военный медик Надав Иссахар Фархи, 23-летний Охад Ашур, 23-летний Элисаф Шошан, 19-летний сержант Давид Богдановский, 20-летний сержант Орал Бешен, 20-летний сержант Галь Гершко и 21-летний военный фельдшер Итамар Шемен Малфид.

Всего число погибших в конфликте с ХАМАС со стороны Израиля достигло 1,3 тыс. человек. По последним данным палестинской стороны, в секторе Газа с 7 октября погибли более 20 тыс. человек, ранения получили более 53 тыс. человек, передает палестинское агентство WAFA.

Ранее Израиль предложил прекратить бои на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников, однако боевики ХАМАС отказались, писала The Wall Street Journal. Представители движения заявили, что переговоров об обмене заложников на палестинских заключенных в Израиле не будет до тех пор, пока не будет достигнуто полное прекращение огня.