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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США убедили Израиль не начинать крупную войну с Ливаном

WSJ: Байден отговорил Нетаньяху от удара по Хезболле из-за риска большой войны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль в октябре поднял истребители для ударов по Ливану — разведка пришла к выводу, что «Хезболла» намерена пересечь границу. США в течение шести часов отговаривали Израиль от атаки: ЦРУ не видело подготовки боевиков к вторжению
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Reuters
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Reuters

Президент США Джо Байден уговорил израильского премьера Биньямина Нетаньяху не наносить превентивный удар по группировке «Хезболла» из-за риска начала крупной войны в регионе, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Разговор между политиками состоялся 11 октября — спустя несколько дней после нападения группировки ХАМАС на Израиль. В этот день израильская разведка получила сведения о намерении «Хезболлы» вторгнуться в Израиль с нескольких направлений, в воздухе уже находились израильские истребители, ожидавшие приказа атаковать объекты группировки в Ливане.

Израильские власти уведомили о полученной информации Белый дом и запросили поддержку, рассказали источники издания. Для обсуждения ситуации собрались «лучшие советники Байдена по разведке, военной безопасности и национальной безопасности», среди них были госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны Ллойд Остин и другие. Они поверили американской разведки, данные которой не подтверждали выводы израильских коллег о скором нападении.

Потребовалось около шести часов переговоров и встреч, чтобы израильские чиновники отказались от своих намерений, отметили источники WSJ.

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Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Канцелярия Нетаньяху назвала сведения WSJ некорректными. «Уже в первый день войны [против ХАМАС 7 октября] премьер-министр Нетаньяху решил, что Израиль сначала будет работать над достижением решающей победы на юге, одновременно сдерживая нападение на севере», — добавили представители премьера.

Израильские военные после начала войны не раз вступали в перестрелки с боевиками, находящимися в Ливане. Тель-Авив грозил уничтожением Ливану, если группировка эскалирует ситуацию. По сведениям Axios, власти Израиля планируют договориться с Ливаном, чтобы формирования «Хезболлы» отошли на 10 км от границы для снижения напряженности.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Биньямин Нетаньяху США Джо Байден Хезболла Ливан
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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