Как санкции против финразведки повлияют на борьбу с отмыванием денег

Росфинмониторинг оказался под блокирующими санкциями ЕС. Ряд государств остановили обмен финансовой информацией с Россией еще до введения ограничений, но новые санкции могут усложнить взаимодействие и с дружественными странами

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Евросоюз 18 декабря ввел санкции против Росфинмониторинга и его руководителя Юрия Чиханчина. Санкции были введены в тот же день, когда служба внесла в реестр террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина (в списке указан под настоящим именем — Григорий Чхартишвили). В обосновании санкций указано, что финразведка последовательно вносит в этот перечень лица и организации, которые критически настроены «по отношению к Кремлю», в том числе журналистов и западные социальные сети.

«Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся на работе ведомства. Росфинмониторинг продолжит реализацию возложенных на него полномочий по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также по совершенствованию законодательства в данной сфере», — сказал РБК представитель службы.

Комментируя обоснование санкций, он обратил внимание на то, что функционал по ведению реестра «террористов и экстремистов» оценивался Международной группой по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) в 2019 году и никаких вопросов не было. «С тех пор порядок работы по ведению перечня не менялся», — подчеркнул представитель Росфинмониторинга.

«Что касается обмена информацией, то ряд недружественных стран по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратили взаимообмен с Росфинмониторингом до введения упомянутых санкций», — сказал он.

РБК разбирался, как новые ограничения повлияют на деятельность Росфинмониторинга по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Чем занимается финразведка Федеральная служба по финансовому мониторингу была создана в 2001 году. «Основная деятельность Росфинмониторинга закольцована на разработке правил для работы финансового рынка и ведении аналитики, таким образом, можно предположить, что глобально введение санкций ЕС против Росфинмониторинга и его главы не могут оказать негативное воздействие на работу ведомства, так как ключевые задачи его работы сконцентрированы внутри страны», — считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Он напоминает, что в сферу деятельности Росфинмониторинга также входят функции по обеспечению взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации доходов.

Что означают новые санкции

Это первый случай введения блокирующих санкций в отношении компетентной государственной службы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Блокирующие санкции прежде всего означают блокировку активов того или иного лица на территории государства, которое ввело санкции, и запрет на предоставление ему экономических и иных выгод, продолжает Винокурова.

Впрочем, у Росфинмониторинга нет прямых интересов на территории ЕС, а также недвижимости и активов для блокировки, отмечает Жарский. Введение блокирующих санкций — это демонстрация политики ЕС по их количественному расширению, так как фактически финансовые разведки европейских стран прекратили обмен информацией с Росфинмониторингом еще раньше, добавляет старший юрист коммерческой практики юридической фирмы «Косенков и Суворов» Кристина Икаева.

Принципиально изменится то, что у компетентных органов государств — членов ЕС появится легитимное основание не делиться информацией с Росфинмониторингом, неформально же этот обмен уже был заморожен на уровне нескольких стран. Сейчас же соглашения под угрозой и могут быть вовсе разорваны или приостановлены на долгие годы, добавляет Винокурова. Представитель ведомства при этом подчеркивает, что служба «активно развивает сотрудничество с финансовыми разведками государств, заинтересованных в обеспечении безопасности национальных и мировой финансовой системы».

При этом Росфинмониторинг уже находится под санкциями Австралии и Канады, а Чиханчин значится в санкционных списках Великобритании и США. Также членство Росфинмониторинга приостановлено либо заморожено в FATF и группе «Эгмонт», напоминает руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ «КИАП» Денис Примаков: «Поэтому включение организации и ее главы в санкции ЕС просто дополняет и так уже сложную картину по взаимодействию ведомства с другими органами финразведки».

Блокирующие санкции ЕС не повлекут рост преступлений с отмыванием денег, считает Икаева: «Для российских физических и юридических лиц могут быть ужесточены KYC/AML-процедуры (проверка денежных средств клиентов. — РБК) в иностранных государствах, а внутри России Росфинмониторинг беспрепятственно будет продолжать осуществлять свою деятельность».

Останется ли обмен информацией с дружественными странами

Нельзя исключить, что финансовые разведки дружественных стран будут вынуждены ограничить сотрудничество с Росфинмониторингом, чтобы не попасть под вторичные санкции, предупреждает Икаева. Есть риск того, что Турция, Китай, страны СНГ и т.д. перестанут взаимодействовать по антиотмывочным вопросам со службой, пытаясь не попасть под статью об обходе санкций ЕС, соглашается Винокурова.

«Официальная позиция стран может отличаться от действий на практике. В отношении стран, которые продолжают финансовое взаимодействие с Россией, может осуществляться пристальный мониторинг, а также могут быть ужесточены процедуры ПОД/ФТ в отношении российских физлиц и юридических лиц. Вероятно, по ряду наиболее важных вопросов обмен информацией не прекратится (например, в сфере терроризма)», — считает Икаева.

По мнению Жарского, с высокой вероятностью запросы или адресуемая коллегам из-за рубежа важная информация от Росфинмониторинга в другие государства может обрабатываться с задержкой или быть проигнорирована, если эти государства поддерживают санкции или не заинтересованы в такой информации. Тем более что Росфинмониторинг уже сталкивался с такими ситуациями после приостановки его членства в FATF, подчеркнул он.

«Такие санкции будут препятствовать международному обмену информацией, позволяющему вести борьбу как с уклонением от налогов, так и отмыванием средств, полученных преступным путем. Но это та самая пресловутая палка о двух концах, поскольку санкции будут оказывать безусловный негативный эффект не только на входящие потоки такой информации, но и на исходящие», — рассуждает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Усложнится ли взаимодействие с FATF

Участие Росфинмониторинга в FATF было приостановлено в феврале 2023 года. Росфинмониторинг тогда назвал это решение безосновательным и подчеркнул, что продолжит применять меры по противодействию отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами. При этом Россия все еще имеет достаточно высокие рейтинги в FATF, и организация не стала включать ее в серый или черный списки, куда вносятся страны с высокими рисками отмывания средств.

FATF состоит не только из государств — членов ЕС, поэтому санкции ЕС не должны оказать негативное влияние на положение России в организации, однако такой риск есть, говорит Винокурова: «Пока сомнительно, что FATF сочтет фактически принудительное прекращение обмена информацией с Росфинмониторингом со стороны ЕС основанием для включения в данные списки (серый или черный. — РБК), однако исключать этой возможности мы не можем». Горбунов считает, что санкции могут оказать влияние на рейтинг России в FATF, так как фактически Россия для этой организации становится менее прозрачной. Для включения России в черный или серый список должны быть более серьезные основания, не соглашается Жарский.

Кристина Икаева напоминает, что Россия остается участником Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (EAG), в связи с чем обязана соблюдать отмывочные стандарты, даже несмотря на блокирующие санкции ЕС. Также Россия подала заявку на присоединение в качестве наблюдателя к ESAAMLG — группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке. «Поскольку ESAAMLG является ассоциированным членом FATF, участие в ESAAMLG позволит избежать финансовой изоляции России в случае получения статуса в организации», — подчеркнула юрист.