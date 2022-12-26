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ФСБ сообщила о ликвидации группировки, отправлявшей боевиков на Украину

ФСБ и СК: ликвидирована группировка, отправлявшая боевиков в Сирию и на Украину
В рамках расследования задержан организатор и 10 участников террористического сообщества, еще восемь объявлены в международный розыск, сообщили в СК
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом ликвидировала группировку сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ. Там указали, что сообщество сторонников ИГ действовало на территории Уральского и Северокавказского федеральных округов.

Расследованием дела, возбужденного по материалам спецслужбы, занимается СК. В пресс-службе ведомства сообщили, что с 2010 года 19 россиян создали сеть по снабжению ИГ. «По заданию этой организации члены сообщества осуществляли переправку жителей Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, вели деятельность по финансированию терроризма, совершали действия по оправданию террористической деятельности», — указали в ведомстве.

Там добавили, что после раскрытия группировки ее участники покинули места проживания и до задержания скрывались в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Тюменской области, Дагестане и Чечне. С декабря 2019 года были арестованы организатор и 10 участников террористического сообщества, еще восемь объявлены в международный розыск, сообщили в СК.

ФСБ ранее сообщала о пресечении в Пермской крае «агентурной группы ВСУ», состоявших из россиян и украинцев, которые, по утверждению спецслужбы, оказывали «содействие» СБУ и ВСУ. В Еврейской автономной области служба пресекла деятельность россиянина, который собирал и передавал сведения, представляющие собой государственную тайну, об объектах инфраструктуры, тогда же сообщали в ФСБ. Мужчина был задержан при попытке вылететь за рубеж, чтобы потом вступить в ряду ВСУ, указывалось в сообщении.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ИГ боевики ФСБ СК
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