Главный обвинитель Трампа назвал выборную систему США опасной

Коллегия выборщиков несколько раз выбирала президентом человека, который получил меньше поддержки американцев, чем его соперник, это опасно для демократии, заявил конгрессмен. Он указал, что никто не заимствует у США эту систему

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Коллегия выборщиков, которая занимается избранием президента США, представляет угрозу демократии, заявил член палаты представителей Джейми Раскин в эфире CBS. Он возглавлял команду обвинителей экс-президента Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в начале января прошлого года.

Раскин отметил, что США тратят сотни миллионов долларов на «экспорт американской демократии в другие страны», но институт коллегии выборщиков в других государствах не перенимают. «Единственное, с чем они никогда к нам не приходят, мол, ох, у вас есть коллегия выборщиков, как это здорово. Думаем позаимствовать эту систему», — отметил конгрессмен.

Он указал, что демократические институты необходимо постоянно обновлять и улучшать, а коллегия выборщиков пять раз за историю США и дважды только за последнее столетие выбрала победителем гонки кандидата, набравшего меньше голосов избирателей, чем его ближайший соперник. Она, полагает Раскин, «стала опасностью не только для демократии, но и для американского народа». Он призвал изменить систему, чтобы президентом становился набравший большинство голосов кандидат, как в США уже избираются мэры, сенаторы и другие избираемые чиновники.

«6 января (день штурма Капитолия. — РБК) было опасным, в [системе] коллегии выборщиков так много извилистых путей, укромных уголков и закоулков, что есть возможности для большого стратегического зла», — добавил конгрессмен.

Коллегия выборщиков — вторая ступень избирательного процесса в США, в нее входят 538 человек. Фактически они играют роль посредников, высказывая волю избирателей своих штатов. Американская Конституция не отражает права конкретного американца напрямую избирать президента, такое право закреплено за каждым штатом, именно штат является субъектом президентских выборов.

В 29 из 50 штатов и округе Колумбия действуют правила, обязывающие выборщиков голосовать только за кандидата, набравшего больше всего голосов рядовых избирателей. При этом, в частности, в 2016 году пять демократов и два республиканца отказались отдать голос за кандидата, поддержанного большинством жителей их штата.

Критику система выборщиков встречает и среди обычных американцев, согласно результатам опроса Pew Research Center от 2020 года, реформировать этот институт хотели бы 60% респондентов. При этом 40% считают недопустимым изменение системы, опирающейся на двухвековые политические традиции, заложенные «отцами основателями».