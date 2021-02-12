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Обвинение закончило свое выступление на процессе по импичменту Трампа

В американском сенате сторона обвинения закончила приводить свои доводы в пользу импичмента экс-президента США Дональда Трампа, после перерыва выступать предстоит защите политика. О процессе пишет газета The New York Times.

Конгрессмен-демократ Джейми Раскин, возглавляющий команду обвинителей, в заключительном слове попросил сенаторов проявить здравый смысл и оценить вашингтонские беспорядки, «не увлекаясь множеством диковинных теорий юристов». «Если вы не сочтете это [действия Трампа] серьезным преступлением и проступком, таким образом вы установите новый ужасный стандарт для поведения президента США», — отметил он.

Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампу
Политика
Фото:Alex Brandon / AP

Как уточняет CNBS, защита Трампа сможет приводить свои аргументы на протяжении 16 часов, в общей сложности на это дается два дня.

Процесс по импичменту стартовал в сенате 9 февраля. Поводом для него стало январское нападение сторонников бывшего главы государства на здание Конгресса в день, когда конгрессмены должны были утвердить поражение Трампа на выборах. Протестующие смогли прорваться внутрь парламента и столкнулись с правоохранителями, те применили огнестрельное оружие, дубинки и слезоточивый газ. В результате погибли пять человек, включая сотрудника безопасности Капитолия.

Противники Трампа заявили, что он спровоцировал беспорядки своими публичными высказываниями. Защита политика, в свою очередь, считает процедуру импичмента неконституционной, Трамп отказался давать показания в ее рамках.

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