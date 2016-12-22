Организация выдвижения Путина в президенты обошлась почти в 1 млн руб.

Организация заседания инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты обошлась почти в 1 млн руб., на нее выделили деньги как минимум пять человек

Владимир Путин (Фото: администрация Президента России)

Как рассказал РБК участник инициативной группы Александр Карелин, в общей сложности организация заседания инициативной группы обошлась в сумму порядка 900 тыс. руб. В нее вошли расходы на аренду, организационные расходы, оплата услуг нотариусов, которые должны заверять документы, и т.д.

«Я слышал про пять человек [которые оплатили расходы]», — сказал Карелин РБК. Помимо него самого расходы оплачивали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, глава РСПП Александр Шохин, боксер Денис Лебедев. Кто был пятым, Карелин ответить затруднился.

Выдвижение Путина в президенты должно состояться 26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ, в котором проходит выставка «Россия — моя история» Фонда гуманитарных проектов. Как ранее рассказывал РБК управляющий директор фонда Иван Есин, стоимость аренды павильона на весь день составила 400 тыс. руб., однако эта сумма увеличилась из-за необходимости монтажа технического оборудования, декорационного оформления площадки.

Как ранее объясняли РБК члены инициативной группы, финансирование искали они сами, поскольку выдвижение позиционировалось как «общественная история».

Всего на заседание инициативной группы приглашены 600 человек. В их числе Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Леонид Рошаль, Иосиф Пригожин, Валентин Юдашкин, Михаил Боярский, Диана Гурцкая, Михаил Галустян, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Юрий Соломин, журналист Евгений Примаков-младший, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, депутаты Госдумы Николай Валуев, Евгений Ревенко, Виктор Селиверстов, Геннадий Онищенко, сенаторы Андрей Клишас, Константин Косачев, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Участие в инициативной группе требует личного присутствия человека на заседании. При этом сам Путин, по словам Дмитрия Пескова, на ВДНХ решил не ехать в силу напряженного рабочего графика.