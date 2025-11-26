Президент Нигерии объявил ЧП и приказал увеличить число военных и полиции
Президент Нигерии Бола Тинубу объявил в стране чрезвычайное положение и распорядился о дополнительно наборе персонала в вооруженные силы и полицию. Заявление опубликовал в Х специальный советник по информации и стратегии нигерийского лидера Байо Онануга.
Полиция наберет дополнительно 20 тыс. сотрудников, в результате их общее число составит 50 тыс. В качестве учебных баз Тинубу разрешил использовать различные лагеря Национального корпуса молодежной службы. Офицеры, отстраняемые от охраны VIP-персон, должны пройти специальную подготовку и инструктаж, чтобы «обеспечить более эффективную полицейскую службу при развертывании в районах страны с повышенной угрозой безопасности».
Также Тинубу приказал набрать больше людей для охраны лесов. Кроме того, лесную охрану, прошедшую подготовку, могут немедленно направить на борьбу с террористами и бандитам, скрывающимися в лесах.
«Больше не будет мест, где могут прятаться агенты зла. Дорогие нигерийцы, это чрезвычайная ситуация в стране, и мы реагируем на нее, направляя дополнительные силы на места, особенно в районы, где существует угроза безопасности. Времена требуют, чтобы все были начеку», — говорится в публикации.
Тинубу также призвал пересмотреть вопрос создания школ-интернатов в отдаленных районах без надлежащей охраны, рекомендовал мечетям и церквям обращаться за помощью к службам безопасности, когда они собираются на молитву, а скотоводов попросил прекратить выпас скота на открытых пастбищах и сдать незаконное оружие.
В Нигерии в последнее время произошла серия нападений на школы и церкви, связанных с похищением детей. Так, в штате Нигер 21 ноября вооруженные люди напали на католическую школу Святой Марии и похитили 215 учеников, а также 12 учителей. За несколько дней до инцидента боевики похитили 25 школьниц в городе Мага (штат Кебби), одна из которых впоследствии смогла бежать.
В тот же день в соседнем штате Квара произошло нападение на церковь, в результате которого два человека погибли, а 38 прихожан были захвачены в заложники. Похитители потребовали выкуп в размере около $69 тыс. за каждого заложника.
В своем заявлении Тинубу пообещал продолжить усилия по освобождению захваченных в заложники.
Кроме того, США обвиняли власти Нигерии в том, что они потворствуют массовым убийствам христиан повстанцами. Американский президент Дональд Трамп допускал проведение военной операции.
Власти Нигерии опровергли заявление Трампа, что христианство в стране под угрозой исчезновения. Советник нигерийского президента Дэниел Бвала подчеркивал, Трамп и Тинубу разделяют интерес к борьбе с повстанцами, однако есть разногласия по вопросу, кого те преследуют — христиан или представителей всех конфессий.
