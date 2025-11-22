В Нигерии боевики похитили более 200 детей при нападении на школу

На западе Нигерии вооруженные люди напали на католическую школу Святой Марии и похитили 215 учеников, а также 12 учителей, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Христианскую ассоциацию страны.

Полиция штата Нигер заявила, что похищения произошли рано утром 21 ноября, и что к месту происшествия были направлены военные и силы безопасности, передает AP. В полиции уточнили, что школа Святой Марии — это средняя школа, в которой учатся дети в возрасте от 12 до 17 лет.

«К сожалению, школа Святой Марии приступила к возобновлению учебного процесса и не уведомила правительство штата и не запросила его разрешения, тем самым подвергнув учеников и персонал риску», — заявило правительство штата, сославшись на предварительные предупреждения разведки о возросших угрозах.

По данным AP, похищение произошло в рамках серии подобных нападений. За несколько дней до инцидента боевики похитили 25 школьниц в городе Мага (штат Кебби), одна из которых впоследствии смогла бежать. В тот же день в соседнем штате Квара произошло нападение на церковь, в результате которого двое человек погибли, а 38 прихожан были захвачены в заложники. Похитители потребовали выкуп в размере около $69 тыс. за каждого заложника.

Издание отмечает, что аналитики и местные жители связывают серию нападений в штатах Нигер и Кебби с действиями бандитских группировок, специализирующихся на массовых похищениях с целью выкупа. Их типичными целями становятся учебные заведения, транспортные средства и сельские поселения. По данным властей, большинство боевиков являются бывшими скотоводами, перешедшими к насилию из-за земельных конфликтов и нехватки ресурсов. Ни одна из террористических группировок официально не взяла на себя ответственность за последние нападения.

Похожие инциденты происходили в Нигерии в феврале 2021 года. Вооруженные люди похитили 317 девочек из государственной средней школы города Джангебе в штате Замфара. Похитители ворвались в школу ночью. Они подъехали к ней на пикапах и мотоциклах, при этом один из преподавателей сообщал, что на некоторых нападавших была униформа сотрудников органов госбезопасности. После этого боевики собрали девочек и увели их в лес. При отходе похитители стреляли в воздух. В том же месяце в Нигерии похитили 280 студентов из государственного колледжа в Кагаре.