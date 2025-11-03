Трамп допустил ввод войск в Нигерию

Трамп заявил, что рассматривает разные варианты военных действий в Нигерии, включая ввод войск и авиаудары. Он поручил Пентагону подготовиться к возможным операциям из-за убийств христиан в стране. Нигерия призвала к обсуждению

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

США могут направить свои войска в Нигерию или нанести авиаудары, заявил президент Дональд Трамп журналистам на борту Air Forсe One, передает Reuters.

Отвечая на вопрос, предполагает ли он ввод войск или авиаудары, американский лидер сказал: «Может быть. <...> Я предполагаю многое. Они убивают рекордное количество христиан в Нигерии... Они убивают христиан, и убивают их в очень больших количествах. Мы не позволим этому случиться».

31 октября Трамп сообщил, что присвоил Нигерии статус «страны, вызывающей особую озабоченность», из-за массовых убийств христиан исламистскими радикальными группировками. Он попросил американских законодателей провести расследование по этому вопросу.

Сенатор Тед Круз заявил, что нигерийское правительство потворствует убийствам христиан. По его словам, с 2009 года исламистские группировки убили около 50 тыс. последователей христианства в Нигерии.

Власти Нигерии опровергли заявление Трампа, что христианство в стране под угрозой исчезновения. МИД назвал утверждения о массовых убийствах тысяч христиан экстремистскими группировками неточным и не отражающим реальную ситуацию с безопасностью в Нигерии.

Тем не менее 2 ноября Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии. Он пригрозил, что в случае продолжения убийств христиан в стране «США немедленно прекратят всякую помощь и содействие Нигерии и вполне могут войти в эту ныне опозоренную страну, чтобы полностью уничтожить исламских террористов». Шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил начало подготовки.

Затем советник президента Нигерии Дэниел Бвала объявил о возможной встрече в ближайшие дни нигерийского президента Болы Тинубу с Трампом для обсуждения разногласий в вопросе защиты христиан от нападений террористов. Он также подчеркнул, что оба лидера разделяют интерес к борьбе с повстанцами, однако есть разногласия по вопросу, кого те преследуют — христиан или представителей всех конфессий.