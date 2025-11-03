Трамп допустил ввод войск в Нигерию
США могут направить свои войска в Нигерию или нанести авиаудары, заявил президент Дональд Трамп журналистам на борту Air Forсe One, передает Reuters.
Отвечая на вопрос, предполагает ли он ввод войск или авиаудары, американский лидер сказал: «Может быть. <...> Я предполагаю многое. Они убивают рекордное количество христиан в Нигерии... Они убивают христиан, и убивают их в очень больших количествах. Мы не позволим этому случиться».
31 октября Трамп сообщил, что присвоил Нигерии статус «страны, вызывающей особую озабоченность», из-за массовых убийств христиан исламистскими радикальными группировками. Он попросил американских законодателей провести расследование по этому вопросу.
Сенатор Тед Круз заявил, что нигерийское правительство потворствует убийствам христиан. По его словам, с 2009 года исламистские группировки убили около 50 тыс. последователей христианства в Нигерии.
Власти Нигерии опровергли заявление Трампа, что христианство в стране под угрозой исчезновения. МИД назвал утверждения о массовых убийствах тысяч христиан экстремистскими группировками неточным и не отражающим реальную ситуацию с безопасностью в Нигерии.
Тем не менее 2 ноября Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии. Он пригрозил, что в случае продолжения убийств христиан в стране «США немедленно прекратят всякую помощь и содействие Нигерии и вполне могут войти в эту ныне опозоренную страну, чтобы полностью уничтожить исламских террористов». Шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил начало подготовки.
Затем советник президента Нигерии Дэниел Бвала объявил о возможной встрече в ближайшие дни нигерийского президента Болы Тинубу с Трампом для обсуждения разногласий в вопросе защиты христиан от нападений террористов. Он также подчеркнул, что оба лидера разделяют интерес к борьбе с повстанцами, однако есть разногласия по вопросу, кого те преследуют — христиан или представителей всех конфессий.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы