Политика⁠,
0

В Нигерии анонсировали встречу с Трампом после обвинений в геноциде

Тинубу, как и Трамп, разделяет интерес к борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма, заявил советник президента Нигерии. Ранее американский лидер обвинил нигерийские власти в отказе защищать местных христиан от террористов
Бола Тинубу
Бола Тинубу (Фото: Adriano Machado / Reuters)

Президенты Нигерии и США Бола Тинубу и Дональд Трамп могут встретиться в ближайшие дни, чтобы обсудить возникшие разногласия в вопросе защиты христиан от нападений террористов, заявил советник нигерийского лидера Дэниэл Бвала.

«Оба президента разделяют интерес к борьбе с повстанцами и всеми формами терроризма. Президент Трамп оказал Нигерии значительную помощь, разрешив продажу оружия, а президент Тинубу эффективно использовал эту возможность в борьбе с терроризмом», — написал Бвала в X.

Бвала отметил, что между сторонами есть разногласия о том, кого преследуют террористы в Нигерии, христиан или представителей всех конфессий. По его словам, именно этот вопрос обсудят и решат на ближайшей встрече «будь то в gалате представителей или в Белом доме».

Накануне Трамп обозначил Нигерию в качестве «страны, вызывающей особую озабоченность» в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов. Он также поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии, если местное правительство «продолжит позволять убивать христиан».

Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после приказа Трампа
Политика
Фото:Пит Хегсет (Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Министерство иностранных дел Нигерии заявило, что утверждение американского лидера не отражает реальную ситуацию с безопасностью в стране. «Под руководством президента Тинубу Нигерия сохраняет приверженность борьбе с терроризмом, укреплению межконфессиональной гармонии и защите жизни и прав всех своих граждан», — указали в нигерийском правительстве.

Христиане преимущественно проживают на юге Нигерии, в северной части страны преобладают мусульмане. За последние десять лет в результате нападений последователей исламистской террористической группировки «Боко Харам» погибли более тысячи человек. Однако, по данным Acled, группы, которая анализирует политическое насилие по всему миру, большинство из них — мусульмане, отмечает «Би-би-си». В Центральной Нигерии также часто происходят столкновения между пастухами, в основном мусульманами, и фермерскими группами, которые часто являются христианами, из-за доступа к воде и пастбищам.

