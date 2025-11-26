В Румынии разработали механизм внешнего управления для заводов ЛУКОЙЛа

Румыния сможет назначать временных администраторов в компании, затронутые санкциями, если ограничения против них грозят «значительными экономическими» последствиями. Проект указа будет рассмотрен правительством

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Активы российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ в Румынии попадают под действие обсуждаемого указа об особом надзоре за подсанкционными компаниями, сообщил Bloomberg министр юстиции Раду Маринеску.

Согласно новым правилам, правительство Румынии сможет назначать специальных администраторов для управления местными компаниями, попавшими под ограничения, введенные в связи с российско-украинским конфликтом. Это решение будут принимать после определения рисков «значительных экономических» последствий или по запросу самой компании.

«Необходимо установить правовую базу для подобных случаев», — пояснил Маринеску. По его словам, формулировки указа носят общий характер, но уже есть «один конкретный случай, к которому это законодательство может быть применено, — ЛУКОЙЛ».

Проект указа опубликован на сайте МИД Румынии. Для вступления новых правил в силу необходимо одобрение кабинета министров.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

ЛУКОЙЛу среди прочего принадлежат нефтеперерабатывающий завод Petrotel, находящийся в Румынии, и НПЗ в городе Плоешти, часть продукции которого поставляется в Молдавию. Власти Румынии допускали, что могут выкупить румынские активы российской компании.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его дочерних предприятий 22 октября. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но вскоре он отозвал свое предложение после негативной реакции американского Минфина. Компания продолжает поиск покупателя.

Российские власти считают западные санкции незаконными. В Кремле заявили, что при продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа все правила «международных и экономических отношений должны быть соблюдены».