 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

В Румынии разработали механизм внешнего управления для заводов ЛУКОЙЛа

Сюжет
Война санкций
Румыния сможет назначать временных администраторов в компании, затронутые санкциями, если ограничения против них грозят «значительными экономическими» последствиями. Проект указа будет рассмотрен правительством
Фото: Bogdan Cristel / Reuters
Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Активы российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ в Румынии попадают под действие обсуждаемого указа об особом надзоре за подсанкционными компаниями, сообщил Bloomberg министр юстиции Раду Маринеску.

Согласно новым правилам, правительство Румынии сможет назначать специальных администраторов для управления местными компаниями, попавшими под ограничения, введенные в связи с российско-украинским конфликтом. Это решение будут принимать после определения рисков «значительных экономических» последствий или по запросу самой компании.

«Необходимо установить правовую базу для подобных случаев», — пояснил Маринеску. По его словам, формулировки указа носят общий характер, но уже есть «один конкретный случай, к которому это законодательство может быть применено, — ЛУКОЙЛ».

Проект указа опубликован на сайте МИД Румынии. Для вступления новых правил в силу необходимо одобрение кабинета министров.

РБК направил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Reuters сообщил о продаже Леонидом Федуном доли в ЛУКОЙЛе
Бизнес
Леонид Федун

ЛУКОЙЛу среди прочего принадлежат нефтеперерабатывающий завод Petrotel, находящийся в Румынии, и НПЗ в городе Плоешти, часть продукции которого поставляется в Молдавию. Власти Румынии допускали, что могут выкупить румынские активы российской компании.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его дочерних предприятий 22 октября. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но вскоре он отозвал свое предложение после негативной реакции американского Минфина. Компания продолжает поиск покупателя.

Российские власти считают западные санкции незаконными. В Кремле заявили, что при продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа все правила «международных и экономических отношений должны быть соблюдены».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Румыния санкции США ЛУКОЙЛ
Материалы по теме
Дедлайн для ЛУКОЙЛа: хронология санкций против нефтяной компании
Бизнес
Дочка ЛУКОЙЛа Teboil объявила о закрытии АЗС в Финляндии
Экономика
ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на одном из крупнейших месторождений в мире
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 23:20 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 23:20
Место стрельбы у Белого дома. Фото Общество, 23:39
Трамп отказал ЮАР в приглашении на саммит G20 и субсидиях Политика, 23:32
Американская полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Белого дома Политика, 23:25
Посольство России в Гвинее-Бисау привели в режим повышенной готовности Политика, 23:22
Эмоции, карьера и смысл жизни: как ИИ изменит человеческую идентичность Тренды, 23:17
Президент Нигерии объявил ЧП и приказал увеличить число военных и полиции Политика, 23:15
В Чебоксарах начали устанавливать стекла взамен выбитых при атаке БПЛА Политика, 23:08
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 23:03
Аэропорт Калуги приостановил полеты Политика, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Служащих Нацгвардии США ранили при стрельбе неподалеку от Белого дома Общество, 22:56
В Румынии разработали механизм внешнего управления для заводов ЛУКОЙЛа Политика, 22:52
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 22:44